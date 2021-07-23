Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года

Совет всем учащимся высшей школы пройти вакцинацию до 1 сентября дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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В Алтайском крае вслед за несколькими другими регионами ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для определённых категорий граждан. Статистика по росту заболеваемости, а также необходимость выйти на 60% по числу вакцинированных среди населения для создания коллективного иммунитета не оставили выбора ответственным ведомствам.

Не менее остро стоит вопрос с вакцинацией среди учащихся высшей школы, сообщает «Российская газета». Ведь, по словам главы Минздрава, в России случаи инфицирования чаще стали выявлять среди молодых людей до 30 лет из-за их активного образа жизни. Поэтому студентам рекомендовано пройти вакцинацию от коронавируса до начала учебного года.

«Пройти вакцинацию перед началом учебного года для лиц старше 18 лет — это правильная позиция. Мой совет — пройти вакцинацию раньше, до 1 сентября», — сказал министр.

Многие вузы страны самостоятельно принимают решения о том, чтобы вакцинацию прошли большинство студентов.

И кстати, вопреки существующему мнению, что дети являются основными распространителям инфекции COVID-19, в России не фиксируют повышенной заболеваемости коронавирусом среди детей. ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщило, что по статистике большинство детей заражаются в семье от взрослых!

Кроме того, Михаил Мурашко ещё раз напомнил, что учёные пока не знают, какой уровень антител (после болезни или ранее проведённой вакцинации) может считаться защищающим против COVID-19, поэтому сейчас действуют рекомендации сделать прививку или ревакцинацию через полгода после болезни или первой прививки соответственно.