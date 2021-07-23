Удачный День дачника: делимся садовыми хитростями

23 июля в России отмечается День дачника. Для барнаульцев, как и для всех жителей нашей страны, дача стала уже неотъемлемой частью жизни. С ней связаны самые тёплые месяцы.

Фото: canva.com

Работа на дачном участке требует достаточно много времени и сил для достижения результата, гарантия которого остаётся под вопросом. Однако есть способы сделать работу в саду проще, пребывание на нём приятнее, а урожай лучше!

15 полезных советов, которые пригодятся каждому дачнику

1. Отработанный кофе

В зимний период складывайте отработанную гущу и чайную заварку в специально отведённый для этого контейнер. Весной собранные отходы можно использовать как эффективное удобрение, которое обогатит почву азотом и значительно ускорит рост растений.

2. Приманка для насекомых

Божьи коровки, шмели, пчёлы и златоглазки относятся к разряду полезных насекомых и являются незаменимыми помощниками садоводов в борьбе с тлёй и другими вредителями. Привлечь этих замечательных насекомых в свой сад поможет сахарный сироп, которым следует опрыскать почву возле растений, которые часто подвергаются атакам вредителей.

3. Хранение мелкого садового инструмента

Фото: moyadacha.temaretik.com

Чтобы лезвия мелкого садового инструмента всегда оставались чистыми и острыми, храните все лопатки, тяпки и секаторы в специальном ведре, наполненном галькой или песком.

4. Сладкие помидоры

Добавьте в почву, где растут помидоры, немного пищевой соды, чтобы плоды томатов выросли сочными и сладкими.

5. Розы в картошке

Фото: moyadacha.temaretik.com

Хотите засадить свой участок красивыми розами? Тогда в разгар цветения срежьте с имеющегося розового куста несколько ровных молодых побегов толщиной с карандаш, нарежьте их на черенки около 15-20 сантиметров в длину, воткните побеги в молодые картофелины и посадите в землю. Благодаря картошке ростки будут во влажной среде, что позволит им быстрее укорениться.

6. Удобрение цветов

Банановая кожура — это прекрасное натуральное удобрение для цветов. Причём использовать её можно в самых разных видах: сырую, сушёную, жареную, замороженную, в виде настоя или компоста. Самый простой способ — измельчить свежую кожуру банана и закопать в землю под цветами. Такое удобрение в скором времени оживит даже самые чахлые растения.

7. Ногомойка

Фото: moyadacha.temaretik.com

Чтобы домочадцы не разносили по дому грязь и песок после посещения речки или игр с землёй, поставьте на крыльце специальный поддон с галькой, встав на который можно будет легко помыть ноги.

8. Кирпич от слизней

У опытных огородников кирпичи лежат на грядках не просто так — это своеобразные ловушки для слизней . Днём, когда солнечно и жарко, они любят прятаться в тенистых прохладных укрытиях. Важно лишь положить кирпич так, чтобы с одной стороны оставался зазор между ним и землей и моллюски могли под него заползти. Переверните такой кирпич, и вы всегда обнаружите несколько слизней.

9. Борьба с колорадскими жуками

Если колорадские жуки который год одолевают ваш картофель, пришло время радикальных мер. Для этого возьмите упаковку сухой горчицы, разведите её в большом количестве воды и добавьте 100 мл уксуса. Опрыскивайте получившимся раствором кусты картофеля, и жуки оставят их в покое.

10. Раздельный полив

Если у вас на даче много плодовых деревьев, то, по словам опытных садоводов, не стоит стремиться полить их все сразу. Лучше в один вечер дать больше влаги одним культурам, на следующий день — другим.

11. Борьба с вредителями

Чтобы справиться с грызунами, пожирающими урожай и стебли растений, совсем не обязательно использовать жёсткие химикаты. Отпугнуть вредителей поможет обычный мыльный раствор. Кроме того, он прекрасно справляется с тлёй.

12. Борьба с мышами зимой

Чтобы зимой мыши не портили стволы деревьев, притаптывайте сугроб у их подножья.

13. Свежая морковь до весны

Просто оставьте одну грядку моркови невыкопанной. Осторожно оборвите всю ботву и засыпьте грядку на ладонь сверху землёй. Весной сгребите землю и выкопайте морковь. Она будет свежей, сочной, вкусной!

14. Удобрение яичной скорлупой

Молотая яичная скорлупа — невероятно питательное удобрение для растений. С такой подпиткой урожай будет щедрым и вкусным!

15. Работайте в правильной позе

Когда вы длительное время работаете, согнувшись буквально пополам, ваш позвоночник испытывает колоссальные нагрузки. Это влечёт развитие радикулита и остеохондроза, которые приводят к адским болям вплоть до полной потери способности передвигаться.

Используйте для работы в огороде наколенники и специальную скамейку с поручнями для рук. В крайнем случае подойдёт любая плотная подстилка или коврик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскрываем секреты, как сохранить силы в сезон больших дачных нагрузок





