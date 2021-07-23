В посёлке Лесном построят новую скважину

Водоснабжение пригородного посёлка Лесного стало темой обсуждения на встрече с жителями сегодня, 23 июля.

Фото: Михаил Полубедов

В обсуждении организации водоснабжения посёлка приняли участие начальник отдела инженерной инфраструктуры комитета по энергоресурсам и газификации города Барнаула Валентина Фролова, депутаты АКЗС Дмитрий Аганов, Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов, первый замглавы администрации Индустриального района Денис Летягин, глава Власихинской сельской администрации Денис Пачковских и директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

Сейчас водоснабжение жителей посёлка осуществляется от артезианского водозабора на ул. Закатной, 28. Обслуживанием водозабора и разводящих сетей занимается «Росводоканал Барнаул» по договорам аренды. По информации ресурсоснабжающей организации, артезианский водозабор работает на полную мощность.

«Мнения по качеству воды у жителей расходятся. На мой взгляд, вода вкусная, мы семьей пьём из крана. Но с водоснабжением бывают эпизодические проблемы. Когда идёт повышенный разбор, часть посёлка остаётся без воды», — рассказал житель Лесного Сергей Ермаков.

В весенне-летний период в диспетчерскую службу действительно поступают жалобы на низкое давление воды. Причина — полив приусадебных участков и увеличение потребления воды.

В целях приведения качества воды по органолептическим и микробиологическим показателям в соответствие требованиям нормативов специалистами проводятся систематические профилактические работы по промывке водонапорной башни, прокачке артезианских скважин и промывке разводящих сетей поселков.

Директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов рассказал жителям о мерах по нормализации водоснабжения в жилых домах. По его словам, в июне 2021 года выполнены работы по прокладке второго ввода водопровода от артезианского водозабора, расположенного на ул. Закатной, 28, до разводящих сетей посёлка.

Кроме того, в посёлке будут реализованы масштабные работы, направленные на стабилизацию давления в сетях. Так, бурение дополнительной скважины берёт на себя ресурсоснабжающая компания. Строительство водонапорной башни будет проведено администрацией Барнаула за счёт бюджета города. Комплекс таких мер позволит обеспечить посёлок необходимым объёмом подачи воды.

«В рамках обязательств барнаульского водоканала мы планируем в августе пробурить скважину глубиной 212 метров, а в рамках обязательств администрации города будет установлена новая водонапорная башня. Водоснабжение пригородных посёлков Барнаула продолжится по муниципальной программе», — сообщил Дмитрий Власов.

Также для улучшения водоснабжения жителей посёлка в 2016 году комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула выполнены работы по капитальному ремонту двух скважин на артезианском водозаборе.

Для дальнейшего улучшения водоснабжения жилых домов пригородных посёлков муниципальной программой «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа — города Барнаула на 2017–2025 годы» предусмотрены мероприятия по переключению водоснабжения жилой застройки п. Лесного по адресам: п. Лесной, 1 –15 на артезианский водозабор на ул. Закатной, 28. Планируемый срок реализации данного мероприятия — 2022 год. Мероприятия актуальны для территории п. Лесного, обслуживаемой ФГКУ комбинат «Труд» Росрезерва.