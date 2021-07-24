«Алтай-2004» победил в зональном первенстве сибирских и дальневосточных команд

По итогам зонального первенства Сибири и Дальнего Востока среди команд спортшкол путевку в следующий этап завоевали юноши «Алтая-2004». Соревнования среди команд юношей 2004 года рождения завершились в Рубцовске.

В турнире участвовали семь команд (шесть из них представляли Алтайский край), и одну из путевок на сибирский финал соревнований завоевала команда СШОР Алексея Смертина. «Алтай-2004» (тренер Алексей Игнатенко) в заключительном матче со счетом 1:0 обыграл другого претендента на победу в турнире – юношей ФК «Новосибирск».