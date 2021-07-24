Алтайские сорта смородины можно собрать в Институте Лисавенко

В Институте садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко продолжается сбор смородины. Барнаульцев приглашают на производственные участки для самосбора: все желающие могут набрать себе ягод, заплатив за получившийся вес.

Смородина – одна из самых популярных ягод на дачных участках барнаульцев.

Фото: Андрей Чурилов

Сбор смородины в этом году объявили 7 июля, и с этого дня начались заезды горожан на участки института вблизи поселка Конюхи. Там растет более 20 сортов черной смородины, еще больше десятка красной, и это не считая гибридов. На участке в районе Школы садоводов сбор смородины стартовал на неделю позже, 14 июля.

За это время ягод на кустах поубавилось. Если в начале на самосбор приезжало по 30-40 человек ежедневно, то сейчас уже меньше: урожай заканчивается.

Как виноград

– Этот участок молодой, часть растений плодоносит первый год, там ягоды очень крупные, как двухрублевые монеты, – рассказывает Надежда Назарюк, ведущий сотрудник лаборатории селекции плодовых и ягодных культур НИИСС имени Лисавенко. – А на кустах второго года плодоношения ягоды чуть помельче, зато кусты раскидистые и под тяжестью урожая просто лежат. Сорта «Канахама» и «Сокровище» очень урожайные, я даже не могу сказать, какой из них больше. На другом участке выращиваем сорт «Память Калининой»: кусты огромные, килограмма по 3-4 можно собрать, пусть ягоды помельче, чем у «Сокровища», но они очень ранние и сладкие. На момент начала самосбора, я думаю, только «Память Калининой» была полностью зрелая.

Барнаульцам, приехавшим сюда, приходится выбирать не из всего многообразия растущих тут сортов, а собирать ягоду с тех рядов, которые им укажут сотрудники бригады на участке. Постепенно горожане обойдут всю обозначенную территорию и перейдут дальше. Начинается сбор с утра, к восьми часам уже прибывают желающие и к обеду обычно спешат по домам.

Рассказывая о смородине, Надежда Назарюк отмечает, что все сорта урожайные и вкусные, но у каждого есть свои особенности.

– «Галинка», «Канахама» – это сорта селекции нашего института, а сорт «Сокровище» – из Горно-Алтайска. У «Канахамы» кисти огромные: по 14-16 ягод, как у винограда. Когда зрелые, они очень вкусные, сладкие. Кисти внизу, под рябыми листочками, от солнца они укрыты. У «Галинки» поменьше урожайность, но ягодки крупнющие! У «Ламы» ягоды пока мелковаты и все под листиками, внутри куста, их еще поискать.

А вот «Шаровидную» смородину собирать удобно: веточки облеплены ягодами, сухими, ровными, скрытыми от жары плотными листочками. Этот сорт с прямостоячими кустиками, пригодными к механизированной уборке, показывает хорошие урожаи уже не первый год. Кстати, «Шаровидную» вывели в НИИСС имени Лисавенко, как и многие другие находящиеся здесь сорта.

Фото: Андрей Чурилов

Молодая ягодка

Местная еще не поспевшая «Беляна», дозревающая сладкоплодная «Забава» с изящными длинными кистями, горно-алтайский «Геркулес», иностранная «Голландская розовая» с красивым оттенком ягод, «Алтайская рубиновая», «Ксюша», «Престиж» – барнаульцам доступны не только зарекомендовавшие себя сорта, но и совсем новые. Например, один из свежих результатов селекции Института имени Лисавенко – черная смородина «Баритон», включен в Госреестр в 2020 году.

– Сорт очень ранний, ягоды черные, блестящие, но кисть у него небольшая, на кисти 5-8 ягод. Если сравнивать с «Сокровищем» или «Канахамой», урожай поменьше. Зато это ягоды раннего срока созревания, – описывает Надежда Ивановна. – Еще один сорт черной смородины из наших – «Памяти Кухарского». Он еще даже не в реестре пока. По длине кисти его можно сравнить с «Канахамой», тоже по 14-16 ягод. Очень популярный: на начало сбора ягоды были еще немного недозрелые, а когда я ходила туда в пятницу, их уже обобрали.

Впрочем, на участках института все еще есть что пособирать. Например, «Гармония» и «Мила» – два сорта более позднего срока созревания, сейчас ягодки уже черные, но еще не до конца дозрели. А судя по нынешнему состоянию растений, и в следующем году урожай ожидается колоссальный:

– На этом участке у кустов большой прирост, а значит, можно предположить, что на будущий год основной урожай будет здесь, – объясняет Надежда Назарюк. – Вот, например, «Ника» раннего срока созревания, в первый год плодоношения ягоды крупные, как вишня, 4-5 граммов. Так как этот сорт скороплодный, то он и стареет быстрее. Но у нас-то растения молодые! Поэтому кусты роскошные, и на будущий год «Ники» будет много.

Проезд до участков – на автобусах № 118; 119 до конечной остановки (Конюхи, садоводство «Cтепной-2»). От остановки проезд на поле и обратно осуществляется служебным транспортом с 7.00 до 12.00. Проезд на личном транспорте по Змеиногорскому тракту до 26-го км, у озера поворот направо, затем ехать 1,5 км до здания бригады.

Самосборы нужны не только для того, чтобы окупить затраты на уход за участком и выращивание смородины. Надежда Ивановна отмечает, что если на кустах останется несобранная ягода, это скажется на урожае следующего года:

– Растениям нужно готовиться к закладке будущего урожая. У смородины в июле закладываются почки, из которых вырастет урожай в следующем году. Поэтому мне больно смотреть, как люди обламывают ветки или рвут листья. Листья ведь тоже работают на урожай, без них растения погибают.

Что нужно знать о сборе смородины:

– Самый большой урожай кусты смородины приносят в первые два года плодоношения.

– Аномальная жара сказывается на смородине – на урожайных кустах, где ветки развалились от тяжести, под палящим солнцем ягода «спекается», ссыхается от жары. Неповрежденные спелые ягодки следует искать под листьями.

– Красную и белую смородину правильно собирать кистями: у ягод очень нежная кожица, она лопается при отрыве от веточки. За вес веточек вы переплатите не так много, чтобы рисковать целыми ягодами.

– Цена смородины самосбором на участках института Лисавенко – 200 руб. за 1 кг.