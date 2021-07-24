Барнаульский вуз предлагает абитуриентам просчитать вероятность своего поступления

Как сообщает сайт Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), нынешняя приемная кампания в вуз открыла перед абитуриентами новые возможности.

Фото: canva.com

К примеру, прогноза своего зачисления в барнаульский «политех». В специальном разделе сайта выложен прогноз результатов зачисления. Теперь каждый поступающий на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета может посмотреть себя в списке, оценить свою позицию и принять взвешенное решение, куда подать заявление о согласии на зачисление.

Прогноз результатов зачисления приводится в виде списков поступающих, подлежащих зачислению, если бы зачисление произошло прямо сейчас. Сайт АлтГТУ при этом напоминает, что на предварительном этапе зачислению подлежат те, кто поступает в рамках особой и целевой квот, а также абитуриенты, заслужившие право быть зачисленными без вступительных испытаний.