Что делают энергетики для того, чтобы электроснабжение в Барнауле оставалось одним из самых надёжных в России

15 лет в краевой столице работает Барнаульская сетевая компания, которая была выделена в отдельное энергоснабжающее предприятие из состава Барнаульской горэлектросети в 2006 году. Сейчас это одна из крупнейших организаций, работающих на рынке электроэнергетики в Барнауле, которая, как и раньше, главным своим приоритетом считает надежное и стабильное обеспечение потребителей ресурсом. О текущих задачах, перспективах развития предприятия и его вкладе в развитие краевой столицы мы говорим с генеральным директором Барнаульской сетевой компании Андреем Лавринцом.

Для обеспечения электроэнергией строящегося ЖК “Солар” и всей инфраструктуры БСК монтирует блочную модульную двухтрансформаторную подстанцию мощностью 1 МВт.

Фото: Андрей Чурилов

Десятилетний запас

– Андрей Иванович, город развивается и ширится. Есть ли запас мощности для обеспечения потребностей растущего Барнаула?

– Скажу удивительное, но потребление электроэнергии за последние пять лет не увеличилось, хотя, соглашусь, город растет. Барнаул как потреблял 300 МВт зимой и 200 МВт летом в 2015 году, так сейчас и осталось. Многоквартирные дома в центре города забирают всего 30-35% имеющейся мощности, а в отдаленных микрорайонах и вовсе 20%. У нас есть подстанции, которые загружены всего лишь на 10%, как, например, в районе ЗСВ на ул. Попова. Поэтому ответственно заявляю: существующих генерирующих мощностей нам хватит еще лет на десять, не меньше. Другое дело, что нужно строить сети для повышения надежности электроснабжения потребителей.

– Как решаете эту задачу?

– У нас на предприятии действует инвестиционная программа в объеме 150 млн руб., основная цель которой – опережающее развитие электроснабжения города. Это снижает стоимость присоединения на 30-40%, что в конечном счете сказывается и на цене квадратного метра жилья. В этом году, к примеру, мы начали строить центр питания на ул. Звездной, в районе ТЭЦ-3, поскольку в ближайшей перспективе свободный земельный участок будет отдан под строительство теплиц и объектов промышленного назначения. Возведением этого распределительного пункта и прокладкой кабельных сетей попутно решим вопрос бесперебойного энергообеспечения жителей частного сектора на ул. Газобетонной. Сейчас они подключены от завода ячеистого бетона и «висят в хвосте» линии, потому часто страдают от отключений. К началу октября они уже будут подключены к новому источнику и начнет «питаться» напрямую от поставщика. В прошлом году таких распредпунктов мы построили три – на Южном, на ул. Аванесова и в промзоне бывшего КХВ. В этом году пришлось чуть сократить это направление деятельности из-за необходимости разработки проекта на внедрение в Барнауле интеллектуальной системы учета электроэнергии.

В рамках программы капитального ремонта в 2021 году БСК отремонтирует 271 объект и 103,3 км воздушных и кабельных линий на общую сумму 61,3 млн руб.

– Строительство каких объектов считаете наиболее значимым для горожан в этом году?

– Сейчас мы строим 10 подстанций и тянем кабельные линии для подключения новых жилых микрорайонов и социальных объектов к системе электроснабжения – Nord, «Лапландия», «Мичурин-парк», поликлиника на ул. Лазурной и другие будут обеспечены светом в полном объеме. Наша принципиальная позиция – не цеплять к старым сетям новую застройку, а прокладывать новые сети. С некоторыми застройщиками у нас есть договоренность даже о монтаже низковольтных кабелей в рамках договора технического присоединения, а не только прокладке высоковольтных сетей от подстанции на участок.

Андрей Лавринец.

Фото: Андрей Чурилов

Подготовка к зиме

– Сейчас город готовится к отопительному сезону. Как этот процесс устроен в Барнаульской сетевой компании?

– У нас также проводится опрессовка сетей, капитальный ремонт линий и оборудования. Но некоторая специфика, по сравнению с нашими коллегами-тепловиками, все же есть. Та же самая проверка на прочность ведется повышенным, пятикратным напряжением и не каждый год – раз в пять-шесть лет. Организуется она зимой, поскольку летом мы заняты ремонтами. При этом отключения потребителей от электроснабжения не требуется, а в случае возникновения аварийной ситуации в ходе опрессовки мы оперативно переключаем горожан на другую линию. Это возможно благодаря тому, что электроснабжение в Барнауле закольцовано и предусматривает двойное и даже тройное резервирование. Зимой мы ведем капитальный ремонт воздушных линий, а с мая по октябрь заняты преимущественно на кабельных сетях и подстанциях. Это обусловлено только погодными условиями: копать мерзлую землю для ремонта кабеля тяжело.

БСК обслуживает: 2216,7 км кабельных линий 989,2 км воздушных линий 1186 трансформаторных подстанций 57 распределительных пунктов 5 подстанций

– БСК, как крупная ресурсоснабжающая компания, единственная в Барнауле, кто до сих пор предпочитает эксплуатировать объекты инфраструктуры по договору аренды. Есть ли в планах перейти на работу по концессионному соглашению, как это сделали СГК и водоканал?

– Большая часть сетей и оборудования, которые мы эксплуатируем, является муниципальной собственностью, поэтому решение об условиях нашей работы на этих объектах было принято совместно с администрацией города. Сейчас мы, действительно, работаем по договору аренды, такова позиция администрации Барнаула. В этом есть свои плюсы. Администрация города имеет надежного партнера в лице нашей компании, к тому же она получает арендную плату за эксплуатацию нами объектов электросетевого хозяйства. Потребителю, я думаю, важно только то, как организация строит свою деятельность, то есть надежность электроснабжения. Вид договорных отношений – это уже дело десятое. Если городским властям будет удобно работать с БСК по концессионному соглашению, мы готовы пересмотреть форму сотрудничества.

– Какую оценку поставили бы своему коллективу за надежность электроснабжения?

– На твердую четверку мы наработали точно (улыбается. – Прим. авт.). Причем это не мое субъективное мнение, а данные аналитики. Надежность электроснабжения оценивается по многим показателям, ключевые из которых – количество отключений на 100 км линий и среднее время перерывов в электроснабжении. По первому пункту мы не превышаем 0,66 условных единиц, второй индекс равен 0,56 против 3,6 и 3,78 у некоторых наших коллег по цеху. С такими данными мы являемся одними из самых надежных поставщиков электроэнергии в сибирских городах.