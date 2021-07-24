ДТП с гибелью пешехода на улице Малахова на контроле у полиции

В пятницу, 23 июля на нерегулируемом пешеходном переходе вновь сбили человека.

Фото: скриншот из телеграм-канала «Инцидент Барнаул»

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе дома № 75, сообщает портал ГУ МВД России по Алтайскому краю. Прибывший экипаж ГИБДД и полиция выяснили, что девушка 1991 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Виста» допустила наезд на пешехода – девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате неосторожных действий водителя пешеход от полученных в результате наезда травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи. По данному факту проводится проверка.

Сестра погибшей 32-летней девушки по имени Дарья в Телеграм-канале «Инцидент Барнаул» обратилась к горожанам с просьбой, отозваться свидетелей аварии, опасаясь, что виновница гибели человека не понесёт должного наказания.

«Она все, что у меня оставалось ( не считая мужа и свекрови ). Даше было 32. Человек светлый и никому никогда не желающий зла! Сбили её на пешеходном переходе. Если кто-то хочет попрощаться, пишите в директ . Сообщу место и время прощания. Если есть свидетели, напишите пожалуйста, виновница должна быть наказана! 89619890584», – эмоционально высказалась девушка.

Госавтоинспекция города Барнаула призывает водителей заранее снижать скоростной режим при приближении к пешеходным переходам и не отвлекаться во время управления транспортным средством, а пешеходов, просит посмотреть по сторонам, прежде чем перейти проезжую часть и убедиться в том, что все автомобили остановились и уступают вам дорогу. Также при переходе проезжей части пешеходам, во избежание несчастных случаев, необходимо отключить наушники и не пользоваться телефоном, которые сильно отвлекают и не дают адекватно воспринимать дорожную ситуацию.