Малина: июльская звезда

Рассказываем о пользе и вреде малины.

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Ягодное июльское меню прекрасно. И главная звезда здесь — зернистая малина. Эта ягода — символ сладкой жизни, не зря же говорят: «Не жизнь, а малина!» Но есть у малины и тёмная сторона, о которой знают немногие.

Прекрасная азиатка

Родиной малины считается Азия, хотя этот полукустарник настолько неприхотлив, что растёт практически на любых почвах. Разбить первый на Руси сад, засаженный кустами малины, повелел Юрий Долгорукий. Сад был настолько велик, что по его дорожкам бродили дикие звери, в том числе медведи! Россия удерживает мировое первенство по выращиванию этой ягоды. За ней с большим отрывом следуют Сербия и США.

Фото: pixabay.com

Согласно легенде, в древности на Крите молодая царевна, решившая угостить сладкими ягодами малины младенца Зевса, поцарапала себе руку. Так некогда белые ягоды этого растения стали красными! Хотя сегодня есть и жёлтая, и фиолетовая малина. А ещё малина — самая сказочная ягода, она упоминается в русских сказках чаще, чем любая другая ягода!

Нас к себе манила!

Фото: pixabay.com

Малина — ягода желанная на каждом столе. За её яркий цвет и защиту ягод отвечают растительные пигменты антоцианы — биологически активные вещества, содержащиеся в кожице и мякоти. Эти биофлавоноиды являются природными антиоксидантами, то есть при употреблении ягод защищают наши клетки от разрушительного действия свободных радикалов, от старения и негативного воздействия окружающей среды.

Похожим защитным действием обладает и витамин С, которым богата малина. Хотя она и не является рекордсменом по этому показателю — в 100 граммах свежей малины содержится менее половины суточной нормы витамина С. Также малина содержит витамины А, Е и К, некоторые витамины группы В. Есть в ней и минеральные вещества: марганец, магний, калий и т. д. Ягоды малины на треть состоят из пищевых волокон, что благотворно влияет на работу кишечника и ускоряет обмен веществ.

Всем известны жаропонижающие и противовоспалительные свойства малины. Связано это с наличием в ягодах салицилатов — солей салициловой кислоты, обладающих таким эффектом. Интересно, что в самих ягодах малины салицилатов содержится намного меньше, чем в листьях и стеблях растения. Поэтому во время болезни и повышения температуры намного эффективнее не есть малиновое варенье, а пить настой из сушёных малиновых листьев! И вообще, высушенные малиновые листья могут стать полноценной заменой чаю.

Фото: pixabay.com

Ещё одно важное достоинство этих ягод — они имеют низкий гликемический индекс, поэтому малину рекомендуют употреблять людям с сахарным диабетом. К тому же в ней мало калорий — в 100 граммах ягоды содержится около 50 ккал.

Немного вредина!

Из-за содержания салицилатов, разжижающих кровь, и витамина К, также участвующего в процессах свертывания крови, с большой осторожностью стоит употреблять малину людям с нарушениями свертываемости крови и принимающим лекарственные препараты против свёртывания крови.

Высокое содержание органических кислот делает малину нежеланным гостем на столе людей с обострениями болезней желудочно-кишечного тракта, гастритом и язвенной болезнью, а также нарушениями обмена веществ, в частности, страдающим подагрой.

При болезнях почек, тем более при наличии камней в почках, стоит помнить о мочегонных свойствах малины. Рисковать не стоит.

Из-за своего богатого состава малина является сильным аллергеном, поэтому её можно давать детям в небольших количествах и отказаться от употребления при первых признаках аллергии — крапивнице, покраснении кожных покровов и т. д. Людям с непереносимостью ацетилсалициловой кислоты также стоит воздержаться от употребления малины.

Как правильно есть малину?

Фото: dachnaya-zhizn.ru

Лучше всего есть малину свежей, с куста, и особенно полезны лесные ягоды. Если же малина растёт у вас в огороде, то собирать её желательно в прохладное время суток, например ранним утром, когда солнце не успело ещё нагреть ягоды. Тёплые ягоды малины быстрее портятся — это касается и правил хранения: малина любит холод и хранить её нужно в холодильнике.

Если же вы покупаете малину на рынке, помните, что нежные ягоды давятся и быстро портятся. Обычно малина хорошо сохраняется в коробочке или лукошке, где не более 3–4 слоев ягод. Ягоду в ведрах — 3–5 литров — лучше брать на варенье или компот. И конечно, старайтесь не покупать и не есть малину с плесенью и гнилью.

Хрупкая и нежная

Из-за хрупкости ягод мыть малину сложно, но живущие в ней насекомые могут испортить аппетит. Поэтому можно залить ягоды прохладной водой и оставить ненадолго — жучки и червячки всплывут, и малина останется чистой. После этого воду нужно слить, рассыпать ягоды одним слоем на бумажные или обычные чистые полотенца и дать им подсохнуть.

Хороша и сушёная малина, но она содержат меньше полезных веществ. Поэтому лучше малину замораживать, так она будет полезнее. А вот в варенье из малины никакого витамина С нет: он разрушается при длительной термической обработке при температуре выше 60 градусов.

Малину можно есть с йогуртом или сметаной, можно добавлять во фруктовые салаты, мороженое и летние напитки типа смузи или лимонадов.

Рецепты с малиной

Малина без варки с сахаром на зиму

Фото: pexels.com

Требуется: 1 л малины, 1 л сахара.

Как приготовить: отберите ягоды, удалите плодоножки. Положите ягоды в большую миску и разомните толкушкой — не нужно добиваться состояния пюре, достаточно того, чтобы ягоды пустили сок. Всыпьте к малине сахар в несколько приёмов, каждый раз перемешивая ягоды, чтобы сахар максимально пропитался соком. Оставьте при комнатной температуре на 6 часов. За это время несколько раз перемешайте. По истечении времени сахар должен полностью раствориться. Разложите малину без варки с сахаром на зиму по стерилизованным банкам, закройте стерилизованными крышками и храните в холодильнике.

Сладкая пицца «Малина и маскарпоне»

Фото: gastronom.ru

Требуется: 900 г теста для пиццы, сахарная пудра и мята для подачи. Для начинки: 200 г маскарпоне, 200 г малины. Для соуса: 60 мл портвейна, 60 г сахара.

Как приготовить: для соуса смешайте портвейн с сахаром и выпарите на слабом огне на 1/3 от первоначального объёма. На подпыленном мукой столе руками разомните каждый кусок теста в круг диаметром 22 см. Не приминайте бортик! Стряхните излишки муки. Тесто смажьте маскарпоне и выложите малину. Выпекайте в максимально разогретой духовке (250–300 °С) 10 минут. Откройте духовку и надавите пальцем на бортик пиццы. Если тесто вернётся в прежнее положение, пицца готова. Если нет, готовьте ещё 3–4 минуты. Полейте пиццу соусом из портвейна, посыпьте сахарной пудрой, украсьте мятой и подавайте.

Лимонад «Арбуз-малина»

Фото: restoran.ru

Требуется: сок арбузный 150 мл, малиновое пюре 40 мл, лимонный сок 15 мл, сахарный сироп 15 мл, содовая вода 50 мл, кубики льда 150 мл.

Как приготовить: смешайте все ингредиенты в графине и подавайте к столу.

Мармелад из малины и красной смородины

Фото: gastronom.ru

Требуется: 500 г малины, 500 г красной смородины, 900 г сахара, лимонная кислота в порошке — на кончике ножа.

Как приготовить: малину и смородину переберите, промойте, положите в кастрюлю и залейте водой так, чтобы она только покрыла ягоды. Поставьте на огонь и варите до размягчения. Откиньте на мелкое сито и протрите. Поставьте получившийся густой сок на медленный огонь и уварите наполовину. Добавьте сахар, лимонную кислоту и варите, непрерывно снимая пенки, 35–40 минут. Разлейте в плоские формы слоем 2,5–3 см и оставьте на ночь при комнатной температуре. Разрежьте на одинаковые кубики, каждый обваляйте в сахаре.

Яблочный салат с малиной и миндалём

Фото: gastromon.ru

Требуется: 4 крупных красно-жёлтых яблока, 100 г малины, сок и цедра 1 апельсина, 120 г жареного миндаля, несколько листочков базилика, бальзамический крем.

Как приготовить: яблоки разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину, нарежьте мякоть крупной соломкой. Полейте соком апельсина. Миндаль порубите так, чтобы были крупные и мелкие кусочки. Листочки базилика сложите стопкой, сверните рулетиком и тонко нарежьте. Смешайте яблоки, миндаль и базилик, выложите в тарелки. Полейте бальзамическим кремом, посыпьте цедрой и малиной, сразу же подавайте.

Малиновый щербет

Фото: gastronom.ru

Требуется: 600 г малины, 200 мл питьевой воды, 250 г сахара, семена половины стручка ванили, 2 ст. л. лимонного сока.

Как приготовить: малину переберите. Положите ягоды в кухонный комбайн, добавьте воду и измельчите в пюре. Пропустите пюре через мелкое сито, чтобы удалить косточки. Добавьте сахар, семена ванили и лимонный сок. Перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. Перелейте смесь в пищевой контейнер и уберите в холодильник минимум на 3 часа. Каждые 30 минут доставайте контейнер из холодильника и перемешивайте смесь венчиком.