Минтруд разрешил отстранять работников, отказавшихся от вакцинации

Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали работодателям отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса без уважительной причины.

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Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведомства в случае отсутствия документального подтверждения о вакцинации к установленному сроку или сведений о медотводе, работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины. Основание – статья 76 Трудового кодекса РФ (абзац 8, часть 1), а так же пункт 2, статьи 5 федерального закона №157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Сотрудников, у которых есть подтверждённый официально медотвод от вакцинации из-за медицинских противопоказаний, работодатель может перевести на удаленную работу, если они могут исполнять свои обязанности дистанционно.

Также Минтруд и Роспотребнадзор рекомендовали работодателям проводить разъяснительную работу, доводить до сотрудников информацию о применяемых вакцинах и пунктах, где можно поставить прививку, а также, на свое усмотрение, работодатели могут “предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам для прохождения вакцинации.

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