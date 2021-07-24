Начало Всероссийской переписи населения снова могут перенести

Всероссийская перепись населения может начаться на две недели позже, чем планировалось ранее – то есть, не первого, а 15 октября 2021 года.

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Проект постановления правительства об этом разместили для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Российская газета». Согласно документу, проходить она будет до 14 ноября, а в труднодоступных населенных пунктах ее сроки могут растянуться до 20 декабря. Их перечень должен быть утвержден до 15 августа.

Пока не уточняется в связи с чем сдвигаются даты. Однако ранее в Росстате отмечали, что Всероссийская перепись населения планируется на тот период, когда в регионах прогнозируется улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Впервые перепись будет цифровой. Для этого создана и прошла успешное тестирование IT-система для сбора, передачи и обработки данных, в регионы доставлены и готовы к работе электронные планшеты. Уже началась подготовка переписчиков, планируется, что их будет 360 тысяч человек. Людей предстоит обучить, как заполнять электронные переписные листы.

Кроме того, готовится запуск модулей цифровой аналитической платформы “Население”, которые будут использоваться при подведении итогов переписи.

Напомним, предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также начинались в октябре. По мнению Росстата, повторяющийся сезон проведения переписи важен, потому что сохраняется периодичность, которая обеспечит сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне.