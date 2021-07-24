«Нелегальные» автоперевозчики подвергают риску жителей Алтайского края

Рынок теневых пассажирских перевозок расцвёл бурным цветом в период пандемии.

Фото: ano-cppp.ru

Кооронавирусные ограничения, в результате которых на неопределённое время отменены многие железнодорожные маршруты, сокращены из-за снижения пассажиропотока междугородние автобусные маршруты и маршруты дальнего следования, привели к тому, что перевозить пассажиров всё чаще стали «нелегальные перевозчики». А услуги, которые они оказывают, более чем сомнительны и опасны для жизни и здоровья людей. Ведь у пассажира, выбирающего такой транспорт, нет никаких гарантий, что он без приключений доберется до места следования.

Портал ГУ МВД по Алтайскому краю сообщает, что за шесть месяцев 2021 года на территории Алтайского края зарегистрировано 71 дорожно-транспортное происшествие с участием автобусов. В них получили травмы 83 человека. При этом по вине водителей автобусов произошло 44 ДТП, в результате которых 47 человек получили различные травмы. Сотрудниками ГИБДД Алтайского края выявлено 4106 нарушений, допущенных водителями автобусов, в том числе 96 фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями.

Наибольшее опасение у Госавтоинспекции региона вызывают заказные перевозки, так как они составляют большую часть «нелегальных» автобусных маршрутов. Также Госавтоинспекция обращает внимание на опасность передвижения в «нелегальном» легковом такси, в том числе использования сервисов по поиску попутчиков, так как нет гарантии, что водитель не управляет транспортным средством в состоянии опьянения или соблюдает режим труда и отдыха.

В целях профилактики ДТП с участием транспорта, задействованного в перевозке людей, и пресечения нарушений законодательства в осуществлении пассажирских перевозок, сотрудники ГИБДД Алтайского края на постоянной основе проводят профилактические мероприятия и рейды.

За нарушение требований нормативных правовых актов в области безопасности дорожного движения в отношении должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию автобусов, возбуждено 60 дел об административных правонарушениях. Среди частых нарушений – отсутствие тахографов, выпуск на линию транспортных средств не прошедшего государственный техосмотр, имеющих неисправности и др.

Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует не подвергать свою жизнь и здоровье опасности, пользоваться услугами зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность на законном основании предприятия по перевозке пассажиров.