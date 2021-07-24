Ольгин день: народные приметы на 24 июля

В народном календаре эта дата получила название Ольгин день, Ольга-сеногнойка, Ольга Страдница и Евфимия Стожарница.

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В этот период часто шли дожди, которые губительны для сена, оттого и прозвали в народе княгиню Ольгу, которую вспоминают в этот день сеногнойкой. Крестьяне молились святой, просили её послать хорошую погоду, чтобы успеть заготовить сено и закончить жатву.

В древности созвездие Большая Медведица называли Стожары. Ещё это слово означает жерди или колья, вколоченные в землю. Сияние созвездия в этот период предвещает удачную страду. Если оно низко расположено, то будет поздний листопад, ярко горит — к удачной охоте на медведя. По преданию, Стожарница помогает охотникам, а 24 июля считали самым удачным днём для промысла.

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Запреты дня

Наши предки верили, что 24 июля, в день Ольги Страдницы, нельзя много есть. По примете, того, кто нарушит запрет, ждут финансовые трудности и нищета. Возможна потеря работы, семейный бюджет окажется под угрозой, что чревато проблемами в отношениях с родными и близкими.

Не стоит в этот день ругаться. Ссоры, резкие слова и применение физической силы сегодня оскверняют душу конфликтующих, что негативно отражается на их будущем и судьбе.

Запрещено в день Ольги Страдницы убирать, стирать и гладить. Сегодня у Домового день отдыха, поэтому он может сильно разозлиться на того, кто нарушит его покой. Лучше этот день провести в работе на огороде, где невозможно побеспокоить маленького, но очень важного хозяина дома.

День Ольги Страдницы нельзя проводить в лени и безделье. Это не означает, что нужно работать до седьмого пота, но в то же время и бездельничать не стоит.

Не рекомендуется 24 июля ходить в сауну и баню. Банник в день Ольги Страдницы не расположен к принятию посетителей и может сильно им навредить: обожжёт кипятком, уронит что-то тяжёлое или поранит.

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