Педагог стобалльников рассказывает, как подготовить ученика, чтобы он набрал максимальный балл на ЕГЭ

Каждый выпуск гимназии № 42 радует высокими результатами ЕГЭ по информатике. В этом году тех, кто набрал 100 баллов, двое. Еще 13 получили 90 и выше. Ребята впервые сдавали Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ не на бумаге, а с помощью компьютера.

О подготовке ребят рассказала учительница информатики Светлана Юрцева.

Светлана Юрцева (в центре) получила благодарность краевого Министерства образования и науки.

Фото предоставлено Министерством образования и науки Алтайского края

Все получится

Информатика как предмет впервые появилась в общеобразовательной программе в 1985 году. Причем не повсеместно, а только в отдельных школах с физико-математическим уклоном. В гимназию № 42 эта учебная дисциплина пришла раньше – в 1972 году, в то время ее и в вузах еще не преподавали.

– Тогда здесь работал замечательный человек Олег Ростиславович Львов (учитель физики и информатики, первый на Алтае внедрил в школьное образование ЭВМ. – Прим. ред.). В школе благодаря ему были ЭВМ всех поколений, кроме первого. Школьники программировали на языке низкого уровня, это гораздо сложнее, чем современное программирование, – вспоминает Светлана Юрцева. – Как-то он сказал замечательную вещь: «Удержит школа программирование, значит, выстоит. Иначе станет обычной». Эту линию кафедра информатики четко выдерживала, даже когда многим казалось, что программирование в школе не нужно. Прошло время, общество стало информационным, и каждый год программистов нужно больше и больше, причем таких, которые выходят со знаниями из школы.

С компьютерами в гимназии детей начинают знакомить рано. В третьем-четвертом классах учат работе с офисными технологиями и тому, как устроен компьютер, как правильно печатать на клавиатуре. В пятом-шестом – пропедевтика программирования. С седьмого начинаются математические основы информатики и настоящее, хорошее программирование, именно здесь закладывается база.

– Сложно, а что делать? Зато наши выпускники успешны в любой области современного общества, – констатирует Светлана Сергеевна. – Приходится проводить длительную работу, чтобы дети видели свою перспективу и понимали, что успешными хотят быть многие сверстники, надо постоянно работать, чтобы быть лучше других.

Сложнее всего детям, которые приходят из других школ после седьмого класса. Чтобы догнать сверстников, в среднем им требуется около полугода, а ведь параллельно приходится осваивать текущую программу.

– Не все нагрузку выдерживают, но некоторые молодцы, стараются. Главное, чему мы стремимся научить каждого – это системная самостоятельная работа, она пригодится в любом современном российском вузе, где 60% информации студент добывает сам. Например, ребенок дома решает задачу, в тупик зашел, на переменке забежал к учителю, обговорили решение, он понял и пошел дальше. Дорогу осилит идущий – это старая мудрость. Если этого придерживаться, все получится, – уверена Светлана Юрцева.

Светлана Юрцева получила благодарность Министерства образования и науки Алтайского края как один из лучших педагогов региона в подготовке выпускников к ЕГЭ. Всего в этом году такой награды удостоены лишь три педагога, в том числе учитель русского языка и литературы барнаульского физико-математического лицея № 124 Татьяна Горбачёва и учитель русского языка и литературы средней школы № 17 Бийска Елена Горюнова.

Психологический фактор

Уровень подготовки, которую дает Светлана Сергеевна, действительно высокий. Ее среднестатистический ученик физико-математического профиля, которой исправно выполняет классные, домашние и дополнительные задания, может написать ЕГЭ по информатике и ИКТ на 70 баллов. Чтобы показать высший пилотаж 90+, надо иметь глубокую подготовку по математике и программированию.

– Кто перешагнул этот порог, но не взял 100, мог где-то не сделать встречную проверку решения, – считает Светлана Сергеевна. – В этом году экзамен отличался от предыдущих лет не только формой, но и содержанием: надо было знать и уметь применять базовые алгоритмы в программировании и неплохо знать математику, хорошо, что в нашей гимназии ее начинают углубленно изучать с пятого класса. Кроме того, если раньше во второй части контрольно-измерительных материалов (КИМ) вручную проверяли код программы, смотрели, что ребенок знает, то сейчас учитывается только ответ – сошелся или нет.

Подготовку к новой форме экзамена начали с сентября. Первое время решали задачи вручную, вникали в содержание заданий. Потом потребовался компьютер для заданий, которые решить на бумаге просто нереально. Разве вычислишь, например, все простые числа в диапазоне от трех до пяти миллионов? Когда к этому привыкли, поняли, что еще часть заданий можно прогнать через программы – так гораздо быстрее. На последнем этапе пробовали разные варианты решения всех заданий, каждый ребенок сам искал для себя наиболее комфортный способ решения: язык программирования, электронные таблицы (компьютерное решение) или ручной способ – на бумаге.

Параллельно Светлана Юрцева проводила психологическую работу:

– Учу ребят не зацикливаться на задании. Если не можете его понять, идите дальше, потом вернетесь. Порой их сбивают с толку какие-то мелочи, даже новые слова. Так, четыре года назад вместо «камешков» в задании предложили посчитать «буковки». Одни сразу отказались ее решать, а другие успокоились, немного подумали и сообразили, что ничего нового здесь нет. Разница результата в девять баллов. На внутреннем состоянии может сказаться все: мандраж родителей, незнакомая школа, волнение других, долгое ожидание непосредственного начала экзамена. Стараюсь внушить, что до того момента, как КИМ окажется перед глазами, они должны быть максимально пассивны психоэмоционально и интеллектуально. Досрочно выходить с экзамена тоже нежелательно – за пятнадцать минут можно перепроверить три задания, иногда это очень важно.

Стараясь снизить уровень волнения у детей, Светлана Юрцева не принижает значимость самого экзамена.

– Мы готовим детей к стабильной успешности, а ЕГЭ – это одна из ступенек карьерной лестницы, – поясняет педагог. – ИТ-сфера безразмерна. И с каждым годом становится все шире и шире, в ней каждый способен найти свое место. Можно создавать приложения, заниматься компьютерным дизайном, анимацией… Все зависит от самих детей. Мы им говорим, что после 42-й должны уходить только с вертикальным взлетом. Получается. Наши выпускники работают в серьезных российских и мировых корпорациях по созданию современного программного обеспечения.