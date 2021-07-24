«Пошли на дно» из-за тайменя: рыбоохрана пресекла незаконную добычу редкой рыбы

Сотрудники полиции совместно с представителями рыбоохраны регулярно проводят совместные рейды.

фото: orbsteppe.ru

В один из последних ночных рейдов на реке Бия участковые отдела полиции по Бийскому району заметили лодка, с которой рыбаки сплавляли сеть, сообщает портал ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. Подойдя к лодке и осмотрев её, правоохранители обнаружили тайменя. Эта рыба, семейства лососевых, занесена в Красную книгу России, а поэтому запрещена к вылову.

У рыбаков, нарушивших закон, были изъяты орудия лова, а также моторная лодка. Сейчас в отношении двоих жителей Бийского района 1957 и 1970 года рождения, проводится предварительная проверка. ИМ грозит наказание по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».