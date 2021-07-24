Сколько вакцинированных сотрудников должно быть в коллективе, чтобы прервать цепочку распространения вируса?

В коллективе должно быть не менее 80% вакцинированных или переболевших коронавирусом сотрудников, говорится в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора.

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Как отметили ведомства «Российской газете», вакцинация позволяет не только защитить конкретного работника, но и “прервать цепочку распространения заболевания”, если прививки получило достаточное для формирования коллективного иммунитета количество людей.

Для создания уровня коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава должно быть в коллективе, с учётом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад). Непривитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20%, говорится в рекомендациях. . Уточняется, что к “прочим” относятся, например, те, кто находится в декретном отпуске, в длительной командировке за границей, в длительном отпуске в связи с учёбой и так далее.

Также в документе сказано, что работодатели должны отстранять от работы сотрудников, которые отказываются от вакцинации без уважительной причины, а тех, кто имеет медотвод, можно переводить на дистанционную работу.