Соцсети: дорожное танго со столбом

Субботнее утро 24 июля на пересечении ул. Солнечная поляна- Энтузиастов не задалось у барнаульского водителя.

Фото: скриншот из видео телеграм-канала «Инцидент Барнаул»

Об аварии сообщили подписчики телеграм-канала «Инцидент Барнаул». Они же предположили, что водитель решил дрифтануть по мокрому асфальту и не справился с управлением на разметке, которая в дождь ведёт машину юзом. В результате аварии был сбит очередной столб и ограждение. «Такое чувство, что в городе открыт сезон охоты на столбы!», – состязались в остроумии подписчики канала. О пострадавших не сообщается.