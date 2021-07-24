Тенденции рынка: Барнаул является одним из лидеров в России по развитию торговли

В Барнауле действуют 2709 стационарных предприятий розничной торговли, 82 торговых центра, пять крупнейших ретейлов. Торговая отрасль – одна из прибыльных отраслей экономики, с высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.

Фото: Ярослав Махначёв

24 июня профессиональный праздник отмечают работники торговли и общественного питания.

Доля в ВРП

Барнаул имеет славную историю развития торговли, но и ее настоящее дает основания для гордости. Закрытие в 1893 году Сереброплавильного завода, формирование товарных отношений в сельском хозяйстве Алтая, рост населения города и региона определили превращение Барнаула в крупный торговый центр Сибири. Торговля подтягивала за собой и другие отрасли, в том числе и логистические. Известно, что бурное развитие судоходства в XIX веке было связано с необходимостью осуществления поставок товаров. Спустя века роль коммерции как значимого звена в структуре экономики не изменилась. Торговая деятельность занимает второе место в валовом региональном продукте Алтайского края, уступая обрабатывающим производствам.

В Барнауле ситуация с распределением объемов в экономических отраслях схожая. Хотя, по понятным причинам, сосредоточенность крупных торговых центров и сетей здесь выше, чем в других городах региона. Барнаул – столица Алтайского края, в силу чего ей свойственны определенные агломерационные процессы, и ТРЦ востребованы не только у жителей города, но и близлежащих территорий. Кроме того, здесь находятся рынки сбыта, действующая инфраструктура, логистика.

– Обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей является одним из индикаторов социально-экономического развития – у нас она составляет 1428 кв. м, – поясняет председатель комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула Наталья Кротова. – С учетом уровня покупательской способности населения, оборота розничной торговли, доходов и расходов барнаульцев город приближается к балансу между спросом и предложением.

Развитие торгово-сервисного сектора, безусловно, идет городу на пользу, способствует притоку инвестиций, развитию транспорта и логистики, других смежных направлений.

– Тенденции развития рынка торговли таковы, что мы переходим от бурного роста торговых центров к точечной застройке, от традиционных видов продаж к проектам с оригинальной концепцией, либо торговым объектам в составе масштабных проектов развития территорий, где необходимо обеспечить соответствующий уровень инфраструктуры в новом жилом районе, – отметила Наталья Кротова.

Дорогу мелкой рознице

С позиции потребителей – чем больше торговых точек, тем богаче выбор, а цены ниже. И в идеале на рынке должно хватать места всем. А по факту конкуренцию не выдерживают мелкие магазины. В связи с этим Минпромторг РФ разработал проект стратегии развития торговли до 2025 года, предусматривающий развитие всех форм коммерции. Особое внимание стрит-ритейлу, включающему ярмарки, рынки, а также развитию нестационарной торговли. В Барнауле этот вид торговли последние годы получил новое дыхание – появляются аккуратные павильоны, уличные прилавки, на которых могут реализовать свою продукцию фермеры и ремесленники. Схема размещения нестационарных торговых объектов (НТО) формируется на основании предложений предпринимателей, направить их необходимо в администрации районов до 1 февраля и 1 августа ежегодно. На 2021 год в схему размещения НТО включены 1267 объектов.

– Развитие НТО – это одна из мер поддержки предпринимателей, предложенная Правительством, – говорит Наталья Викторовна. – Открытие торговых точек позволит обеспечить новые рабочие места, а покупателей – продукцией по выгодным ценам.

Еще один излюбленный барнаульцами формат торговли – продовольственные ярмарки, где можно приобрести качественную продукцию местных производителей по ценам ниже рыночных. Первая ярмарка по инициативе городской администрации состоялась в 2005 году с целью сдержать рост цен на продукты и представить производителям дополнительную торговую площадку для реализации товаров. С тех пор значительно выросло и количество ярмарок, и торговых мест, и покупателей, и участников торговли. Практику проведения таких ярмарок высоко оценивают на федеральном уровне. Так, администрация Барнаула стала победителем в номинации «Лучшая ярмарка» всероссийского конкурса «Торговля России – 2019».

Правда, в 2020 году в связи с ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции администрация вынуждена была приостановить проведение продовольственных ярмарок. Вместо запланированных 22 ярмарок провели 15. По словам Натальи Кротовой, за счет привлечения на ярмарки фермерских хозяйств, товаропроизводителей и оптовиков цены на ряд товаров были ниже от 13 до 36% в сравнении с торговыми сетями. В течение года в продовольственных ярмарках приняли участие около 80 предприятий переработки.

Первая продовольственная ярмарка осеннего сезона.

Фото: Андрей Чурилов

Наличие разноформатной торговли, темпы развития отрасли, комфортный бизнес-климат, по отзывам предпринимателей, стали основанием для победы Барнаула в 2020 году в номинации «Лучший торговый город» по итогам конкурса «Торговля России», проводимого Минпромторгом РФ. Конкурс проводился в третий раз по 11 номинациям. Из 870 поданных заявок отбор прошли только 522. Совместно с Барнаулом звание «Лучший торговый город» получил миллионник Екатеринбург.