В этом году отмечается 45 лет Шукшинским чтениям на Алтае

Почти полвека в июльские дни Сростки принимают гостей. Когда-то выдвинутая снизу инициатива была не просто подхвачена, а доведена до уровня всероссийского масштаба с участием именитых писателей и кинематографистов. Сегодня, когда Шукшинские дни на Алтае из-за пандемии перенесены на осень, мы решили вспомнить, как развивался фестиваль и какое место занимает в нем литературная составляющая.

1986 год. “Шукшинские дни на Алтае”. Среди гостей Сросток – Ренита Григорьева (вторая слева) и Любовь Соколова (вторая справа).

Фото: Андрей Чурилов

Как к Пушкину

Одним из инициаторов проведения Шукшинских чтений был алтайский писатель Иван Кудинов, который, вычитав в одной из газет о проведении в Иркутске Вампиловских чтений, решил предложить местным властям сделать что-нибудь подобное на Алтае в честь Шукшина. Его инициатива была поддержана краевой писательской организацией и Алтайским крайкомом КПСС. Произошло это в 1975 году, спустя год со смерти Василия Макаровича, и уже 25 июля 1976 во Дворце культуры химиков города Бийска открылись первые Шукшинские чтения. Тогда почетными гостями праздника стали мать Шукшина – Мария Сергеевна и родная сестра Наталья Макаровна. Гора Пикет стала местом паломничества лишь на следующий год, тогда же в день рождения нашего земляка был открыт мемориальный музей Шукшина, расположившийся в доме, где одно время проживала мать Василия Макаровича.

В 1979 году, когда в нашей стране широко праздновалось 50-летие со дня рождения Шукшина, на Алтай в качестве почетного гостя прибыл Виктор Астафьев, который тогда с Пикета произнес: «Пройдут годы, все так же будут шуметь березы, все так же будет катить свои воды Катунь, все так же будут стоять Сростки, но я уверен: слава этого человека, облик его будет в годах все более благороден и светел, и на эту гору будет все больше народу приходить. Не обязательно по приглашению, а просто так, как ходят к Пушкину. Потому что значение художника Шукшина нами еще до конца не осознано». И, действительно, даже в 1985 году, когда Шукшинские чтения было решено не проводить, люди все равно пришли на Пикет, так как традиция вспоминать о нашем земляке постепенно стала потребностью.

– Впервые оказался я на Пикете как раз в тот год, когда стали поговаривать о том, чтобы проводить Шукшинские чтения раз в два года, а то и в пять лет, – вспоминает поэт, публицист, основатель, издатель и главный редактор литературного фонда «Август» Валерий Тихонов. – Думал, никого там не застану, но народ шел и шел, работали и ярмарочные лотки, с которых велась торговля книгами, сувенирами. Попасть на чтения я мечтал еще с армейской поры, когда после просмотра «Калины красной» меня окружили солдаты и стали расспрашивать о моем земляке, интересоваться, бывал ли я на его родине. А я, к стыду своему, не был, хотя Шукшиным интересовался, много что про него знал. С тех пор я почти каждый год бываю на Пикете.

Пикет, 1986 год.

Фото: Андрей Чурилов

По велению души

В дни Шукшинских чтений писательские делегации всегда выглядели мощно. В разные годы на Пикете бывали Виктор Астафьев, Василий Белов, Валентин Распутин, Глеб Горышин, Юрий Скоп, Егор Исаев, Григорий Виеру, Анатолий Соболев, Михаил Дудин, Сергей Есин, Владимир Крупин, Валентин Курбатов, Анатолий Парпара, Владимир Поволяев…

– Чем весомей был человеческий масштаб каждого из гостей, тем большую значимость они привносили в Шукшинский чтения, – считает Валерий Тихонов. – Помню, как однажды на сцену Пикета вышел Валентин Распутин. Достаточно было его объявить, как среди публики наступила тишина, оцепенение. Говорил он вдумчиво, не спеша, все по делу. Ведь сама личность Шукшина провоцирует не на хохмы со сцены, а на серьезный разговор.

Со временем литературная составляющая стала неотъемлемой частью Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Однако в память о той писательской инициативе местные литераторы в 2007 году решили проводить у барнаульского памятника нашему земляку малые Шукшинские чтения, которые стали чем-то вроде свободного микрофона, где каждый может прочесть стихи, процитировать шукшинские произведения.

С 1986 года Шукшинские чтения проводились в рамках краевой акции «Шукшинские дни на Алтае», которые открывались в Барнауле, продолжались в Бийске, а завершались в Сростках. Лишь в 1999 году в честь 70-летия Василия Макаровича этот праздник обрел всероссийский статус.

– С этого момента я и стал посещать Сростки в составе писательской делегации, – вспоминает писатель Владимир Коржов. – До этого я старался бывать на Пикете неофициально, так сказать, по велению души. Взойдешь, бывало, на гору ближе к вечеру, когда солнце уже садится, сядешь на вершине да и погрузишься в раздумья, словно с Василием Макарычем говоришь.

А 1999 год ознаменовался не только усилением статуса мероприятий в честь нашего земляка, но и стартом Шукшинского зрительского кинофестиваля, в рамках которого Алтай стали посещать известные актеры и режиссеры, представляющие фильмы-участники этого кинофорума. Первые годы проведения фестиваля зрительское жюри возглавляла известный шукшиновед, доктор филологических наук, профессор АлтГУ Светлана Козлова.

– Победители первых Шукшинских кинофестивалей выбирались по итогам зрительского голосования, – рассказывает Светлана Михайловна. – Для меня, как для шукшиноведа, это был интересный опыт, позволяющий применить накопленные мною знания совершенно в другой области – в сфере кино. Мне приходилось много общаться с актерами, кинематографистами, трактовать представленные ими фильмы. Кстати, фестивальная программа – отдельная история. В ней было немало ярких работ – как кинодебютов, так и фильмов, успевших заявить о себе и в других конкурсных показах (в том числе и на Московском кинофестивале, который традиционно проходит накануне Шукшинского). В рамках кинофорума алтайские зрители увидели работы таких режиссеров, как Алексей Балабанов, Александр Рогожкин, Андрей Звягинцев, Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Никита Михалков, Владимир Хотиненко, Светлана Дружинина… Шукшинский кинофестиваль – это напоминание еще об одной яркой грани таланта Василия Макаровича – алтайского гения, оставившего после себя такое наследие, которое ученым еще предстоит изучать и изучать.