596 работников «Горэлектротранса» привились от коронавируса

Ещё около 300 человек ожидают второй прививки.

Бригады медиков регулярно проводят выездные вакцинации на базе «Горэлектротранса». 23 июля 2021 года прививки ставили в депо № 3. Тогда 68 сотрудников предприятия получили второй компонент вакцины.

Отметим, что 596 работников электрического транспорта уже полностью привились от COVID-19. Ещё около 300 человек ожидают второй прививки.

«Коронавирус — опасная болезнь, не у всех она протекает легко, многие наши работники уже поняли это на собственном горьком опыте. Сегодня они предпочли бы вакцинироваться, чтобы не лечить тяжёлые последствия заболевания и защитить себя и своих близких. Весной было принято решение о начале прививочной кампании в стенах предприятия. Наши работники приняли эту инициативу положительно. До конца июля на базе двух трамвайных депо будет продолжена вакцинация. Надеемся, что к этому времени на предприятии будут привиты все, у кого нет медицинских противопоказаний», — рассказал Николай Петряшин, директор МУП «Горэлектротранс» Барнаула.