Барнаульцы спасли горящей квартиры двоих детей из женщину

До приезда пожарных жители многоэтажного дома по ул. Глушкова, 13 спасли из огня двух детей и женщину.

Фото: скриншот видео incident22

24 июля, на первом этаже девятиэтажного дома загорелась квартира. Дым стремительно распространялся на расположенные выше этажи, спасатели приступили к эвакуации людей из опасной зоны.

Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю, из квартир над очагом пожара по лестничным маршам с помощью трёх звеньев газодымозащитной службы были спасены из задымленного под езда двадцать пять человек из них 10 детей. Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров, от огня пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель.

До прибытия пожарных подразделений из горящей квартиры очевидцами через окно спасены два ребенка (4 и 5 лет) и женщина.

Случаев гибели и травмирования людей нет. Причины произошедшего уточняются.