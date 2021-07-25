Барнаульские психологи помогают сотрудникам соцслужб справиться с эмоциональным выгоранием

В Краевом кризисном центре для женщин с его основания проходят психологические консультации со специалистами различных профессий, которые непосредственно работают с людьми: медиками, социальными работниками, учителями и т.д. Проводятся личные сессии, как очные, так и по видеосвязи, а также групповые тренинги и семейные консультации.

Психолог Ульяна Ткаленко на личных консультациях способна полностью проработать проблему.

Фото предоставлено Краевым кризисным центром для женщин

Большие затраты эмоций

– Социальная сфера считается одной из самых тяжелых в эмоциональном плане, – утверждает заместитель директора кризисного центра для женщин Ирина Малашкина. – Специалисты, которые работают с трудными случаями, подвержены выгоранию, потому что невозможно до конца отключить человеческие чувства, например, материнские, когда сталкиваешься с отказниками. Такие ситуации очень редко проходят бесследно. Некоторые люди по 20-30 лет своей жизни посвящают помощи другим, и при этом совершенно забывают о себе. Благодаря нашей поддержке профессионалы в своей сфере не чувствуют себя одинокими, меньше становится их эмоциональное напряжение. Я считаю, что только когда мы заботимся о себе, ценим свою жизнь, то только тогда можем помогать нуждающимся.

Спрос на такую психологическую помощь в кризисном центре был всегда, но последние два года он значительно вырос, особенно среди стационарных учреждений. Из-за пандемии сотрудникам социальных учреждений, где есть люди на постоянном проживании, таких как детские дома или дома престарелых, приходилось работать по жесткому графику – 14/14. Получалось так, что специалисты по две недели не видели свои семьи. Особенно сложно было тем, у кого маленькие дети, которые сильно скучают и могут видеть маму или папу только по видеосвязи.

На самом деле существует просто огромное количество факторов, вызывающих эмоциональное выгорание. Среди наиболее часто встречающихся можно назвать подавление собственных чувств из-за установок, которые еще заложили в детстве, отсутствие мотиваций, полную отдачу и зацикленность на работе, тяжелую жизненную ситуацию у подопечных, конфликты с коллегами или отсутствие поощрения, соответствующего затраченным ресурсам.

Ирина Малашкина: «Проблема внутреннего истощения стояла всегда, но только последние годы ей стали уделять должное внимание. Больше не стесняются, не стыдятся, а идут и решают вопрос. Во многих организациях сейчас есть свой штатный психолог. Руководители чутко следят за состоянием своих сотрудников, и если видят на протяжении длительного периода угнетенное состояние, подавленность, то обращаются за помощью, боясь потерять хорошего специалиста».

Комплексная работа

В проекте задействованы шесть психологов кризисного центра. Они выезжают в стационарные учреждения на несколько дней и оказывают работникам необходимую поддержку на месте. Так, к примеру, в рамках проекта диагностику прошли 360 представителей социальных сфер со всего края – от директоров до нянь и сиделок, которые были вынуждены надолго разлучаться со своей семьей. Из них у 60 выявили сильные симптомы эмоционального выгорания, и сотрудники были отправлены в санаторий «Сосновый бор», где кроме стандартных процедур в их распорядок дня вошли консультации с психологами. Их работу можно поделить на две части. Первая – это групповые тренинги. На них психологи рассказывают о том, что такое эмоциональное выгорание, чем оно опасно и как понять, что оно есть. Также дают доступные инструменты, чтобы его избежать или выбраться из этого состояния. Среди них можно выделить арт-терапевтические методы, например, социальные работники рисовали мандалы, физические – включают различные упражнения, голосовые – просто покричать, чтобы выплеснуть негативные эмоции.

После групповых занятий следуют индивидуальные консультации. Ульяна Ткаленко отмечает, что два направления эффективны в комплексе: на первом этапе человек понимает, с чем столкнулся, а на втором – прорабатывает проблему. Это может быть разбор дальнейших действий в определенной ситуации или детальное рассмотрение конкретного случая, который вызвал сильные переживания.

– Однажды на консультацию ко мне пришла няня, – делится опытом Ульяна Александровна. – В ходе общения выяснилось, что у нее есть образование медсестры, но по каким-то причинам, возможно, из-за неуверенности в себе, она не смогла реализоваться, и об этом никто не знал. После наших занятий она пошла к руководству, которое поддержало ее инициативу и отправило на переподготовку. Или еще я работала с женщиной, которая занимает высокую должность и имеет в подчинении довольно большой коллектив, но деятельность перестала приносить ей радость. Через несколько консультаций она стала петь, видимо, творческое начало требовало вырваться наружу.

Выявить вовремя

Не каждый способен самостоятельно выявить тревожные симптомы, но есть звоночки, которые сигнализируют о том, что требуется сторонняя помощь. Ульяна Ткаленко, руководствуясь типологией известного психолога Гринберга, называет пять стадий. Первая называется «медовый месяц» – человек казалось бы доволен своей работой, но по мере ее выполнения она начинает приносить все меньше удовольствия. Вторая – «недостаток топлива», которая характеризуется усталостью, апатией, ухудшением сна, а также энергии на те же задачи тратится в разы больше. На третьей начинают проявляться хронические симптомы. Человек становится уязвим к простудным заболеваниям, испытывает постоянное раздражение и даже агрессию по отношению к окружающим. Четвертая – это уже «кризис». На этом этапе развиваются хронические заболевания, из-за которых частично теряется работоспособность, которая может сопровождаться депрессивным состоянием. «Пробивание стены» – пятая стадия выгорания. Все проблемы приобретают острую форму и как правило провоцируют очень серьезные заболевания.

– Всегда нужно относиться к себе со вниманием и заботой. Уже на первой стадии нужно принимать меры, чтобы избежать дальнейшего развития. Возможно, я назову общеизвестные методы, но они реально работают. Чтобы основная деятельность долгие годы не вызывала какие-либо внутренние проблемы, нужно вовремя переключаться. Гуляйте на свежем воздухе, выезжайте на природу, встречайтесь с друзьями, найдите себе хобби и займитесь творчеством, – советует психолог.