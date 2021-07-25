Эксклюзив от зубного техника: о чём не любят говорить стоматологи

Сегодня, 25 июля, отмечается День зубного техника — профессиональный праздник специалистов, изготавливающих различные зубные протезы на заказ. Это сложная и ответственная работа, требующая большой внимательности.

Фиксация прикуса

Фото: canva.com

Красивая и широкая улыбка во все свои тридцать два зуба является неотъемлемой частью имиджа каждого человека. Но зачастую заболевания зубов или травмы приводят к тому, что у человека уменьшается количество зубов или же происходит нарушение зубного ряда, и тогда он уже не может показывать окружающим свои зубы, а значит и красиво улыбаться.

Мало кто знает, о тонкостях профессии зубных техников, благодаря которым люди, потерявшие часть собственных зубов, могут вновь дарить окружающим широкую белоснежную улыбку. Зубной техник — это специалист по изготовлению зубных протезов, съёмных и несъемных конструкций. Это не стоматолог, поскольку не работает с пациентами.

Сегодня мы пообщались с Николаем, зубным техником, работающим в профессии 30 лет. Результаты блиц-опроса профессионала читайте в нашем материале.

– Почему вы выбрали эту профессию?

– Поступил учиться за компанию с другом.

– В течении этих 30 лет было ли желание поменять работу?

– Да, было.

– На какую именно?

– На стоматолога.

– Почему остались в итоге в профессии?

– Мало кто знает, но профессия стоматолога и зубного техника различаются кардинально. Переучивание – означает получение новой профессии и требует много времени. А значит я не смогу обеспечивать семью достаточно долгое время.

– Ваша профессия приносит хороший доход?

– Да.

Боры, применяемые в работе зубного техника

Фото: canva.com

– Какие самые дорогостоящие материалы используются при изготовлении зубного протеза?

– Одним из самых дорогостоящих материалов, применяемых при изготовлении зубных протезов, является золото высокой пробы. Несмотря на то, что его используют гораздо реже, чем 20-30 лет назад, оно всё ещё применяется. Также в отрасли находят применение серебряно-палладиевые сплавы, их стоимость тоже высока. Могу сказать однозначно — все материалы, применяемые в современном зубопротезировании довольно дорогие.

– Обыватели совершенно не представляют масштаб и сложность работы зубного техника. Сколько инструментов применяется при изготовлении только одного зуба?

– Инструментов используется довольно много: кисточки, крампоны (специальные щипцы), шпатели. Кроме этого ещё применяется большое количество сложного оборудования, например: литейные установки, вакуумные печи, пресса и т.д.

Набор инструментов для зубного техника Фото: medproekt.kz

– Сколько за свою практику вы изготовили зубов?

– Не менее 40 тысяч зубов.

– Могли бы порекомендовать вашу профессию молодёжи?

– Да.

– Какие особые качества нужны человеку, который решил стать специалистом в этой области?

– Терпение, колоссальную усидчивость, навыки в моделировании, склонность к творчеству и изобразительному искусству. Не зря первым экзаменом при поступлении на обучение профессии является лепка и рисунок.

Моделировка будущего зубного протеза

Фото: stomko.ru

– Что самое интересное в вашей работе?

– Моделирование конструкции будущего протеза — самое интересное для меня. Я, как добрый волшебник, могу придать пациенту привлекательный и даже идеальный образ успешного человека. Согласитесь, беззубая улыбка не позволяет воспринимать собеседника серьёзно.

– С какими трудностями сталкиваетесь?

– Довольно трудно угодить вкусам людей разных возрастов и разного пола. Сделать так, чтобы зубы были не только правильными с медицинской точки зрения, но и нравились самому пациенту. Например, когда человек хочет слишком белые и крупные зубы, но они не подходят ему анатомически.

– Часто люди не хотят лечить, а просто избавляются от источника боли. Стоит ли сохранять собственные зубы?

– Этот вопрос находится в компетенции стоматолога. Но, как человек много лет проработавший в этой области, считаю, что каждый зуб нужно сохранять при любой возможности, и удалять только в самом крайнем случае.

– О чём не любят говорить стоматологи-ортопеды?

– Они не любят говорить о работе зубного техника. Потому что на приём пациента в кресле уходит гораздо меньше времени, чем на работу специалиста в лаборатории. Зачастую пациент считает, что зубы которые ему поставил врач, им и изготовлены. А на самом деле зубной техник потратил гораздо больше времени и сил на их изготовление, но пациент об этом даже не догадывается.

– Самая курьёзная ситуация в вашей практике?

– Сначала съёмный зубной протез изготавливается в виде восковой конструкции — точной копии протеза, сделанной из воска. Во время примерки пациент-пожилая женщина, посчитав, что это и есть её новые зубы ушла из кабинета вместе с восковыми моделями во рту. По пути домой, в трамвае воск начал размягчаться и отдельные зубы стали выпадать у неё изо рта, вызывая шок у окружающих. Потрясённая произошедшим пациентка вернулась в поликлинику с возмущениями о крайней недолговечности зубного протеза. Бывают, конечно, и другие курьёзы. Об этом можно долго рассказывать.

– Что посоветуете пациентам?

– Не бояться и своевременно обращаться за помощью к специалистам.

– Что пожелаете коллегам?

– Чтобы их труд достойно оценивался. И обязательно крепкого здоровья.