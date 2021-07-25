Эксперт рассказал, как избежать текучести кадров

Персонал является основным ресурсом любой организации. Большинство руководителей понимает важность вопросов кадровой политики. Многие сталкивались с текучестью персонала и изменениями кадрового состава.

Фото: canva.com

Безусловно, удачно подобранный трудовой коллектив способен реализовать практически любые серьёзные задачи, стоящие перед компанией. Какой бы хорошей ни была идея, воплощать её в жизнь будут сотрудники организации.

Многопрофильный аналитический центр НАФИ опубликовал итоги многолетних исследований в области рынка труда. Результаты мониторинга, проведённого в 2021 году, показали, что 33% представителей российских компаний испытывают средний или высокий уровень текучести кадров.

Неудовлетворённость уровнем заработной платы — самая популярная причина ухода сотрудников, отмечают 43% представителей компаний. Эти результаты подтверждаются и данными проведённого в марте 2020 года НАФИ опроса трудоустроенных россиян: 89% работников ключевой характеристикой идеального работодателя назвали достойный уровень оплаты труда.

Интересными и многолетними исследованиями в области рынка труда являются проекты многопрофильного аналитического центра НАФИ.

По итогам исследований, проведённых в 2021 году НАФИ и ВШЭ, 33% представителей российских компаний испытывают средний или высокий уровень текучести кадров.

Среди причин, побуждающих россиян искать другую работу, называют:

несоответствие знаний и навыков сотрудника его текущей позиции (16%),

неудобный график (15%),

проблемы с проездом до места работы (12%),

плохие отношения с коллективом (11%),

ненормированный рабочий график (10%).

Интересной является позиция представителей крупного бизнеса, отметивших такую причину увольнения персонала, как несоответствие знаний и навыков сотрудников их текущей позиции. Есть предположение о том, что одна из причин такого состояния — быстрая цифровизация сектора крупного бизнеса и потребности в освоении новых навыков.

Кроме этого, выявлена ещё одна особенность: стаж работы в одной компании зависит от должности сотрудника. Так, руководители и специалисты в среднем работают дольше, чем служащие.

На текучесть кадров влияют и такие характеристики как морально-психологический климат в коллективе, плохие отношения с руководителем, удалённость от дома, отсутствие карьерного роста. Но эти причины наиболее выражены в столичных организациях.

В целом за 2020 год уровень лояльности россиян к своему работодателю снизился (после четырёхлетнего роста). Как отмечают исследователи, на это повлияли меры, которые предпринимали компании для обеспечения финансовой стабильности в условиях пандемии: снижение заработных плат, отправление работников в отпуска за свой счёт, сокращение штата.

В итоге большинство работающих россиян недовольны своими работодателями и не готовы их рекомендовать. Доля «критиков» составляет 56%.

Доктор социологических наук, заведующий кафедрой психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС Наталья Проказина прокомментировала высокие показатели оттока специалистов в российских организациях.

По мнению эксперта, несмотря на увеличение доли «критиков работодателей» и низкую лояльность к организации и работодателям, инертность, присущая большинству россиян, не позволяет предпринимать им какие-то решительные шаги в плане смены работы.

Считается, что образцового варианта оптимизации системы мотивации, позволяющего избежать текучести кадров, не существует.

«Универсальных правил, безусловно, быть не может, однако можно обозначить набор направлений, которые станут основой кадровых стратегий организаций», — комментирует Наталья Проказина.

Фото: canva.com

К таким направлениям эксперт относит: