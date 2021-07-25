Как спать правильно и всегда высыпаться: раскрываем секреты здорового сна

Полноценный крепкий сон благоприятно отражается на здоровье человека. В то же время, его нехватка отрицательно сказывается на работе всех внутренних органов. Но часто бывает, ложитесь спать пораньше и спите положенные восемь часов, но наутро всё равно испытаете разбитость. Раскрываем секреты, как улучшить качество сна и поправить своё здоровье.

Фото: canva.com

Зачем людям спать?

Сон – не просто отключение сознания и период бездействия. Во сне наш организм отдыхает и набирается сил. В это время происходит интенсивное оздоровление и омоложение. К тому же, он необходим не только для физического, но и для психического здоровья.

Что бывает при недосыпании?

Фото: pikabu.ru

Нехватка сна оказывает негативное влияние на самочувствие. Среди основных симптомов недосыпа:

сонливость;

быстрая утомляемость;

апатия;

раздражительность.

Если человек постоянно недосыпает, у него может развиться депрессия, а это существенно ухудшает качество жизни. Также нехватка сна приводит к снижению иммунитета, поэтому запускаются механизмы для развития серьезных заболеваний. Что в свою очередь вызывает преждевременное старение.

Особенно негативно недостаток ночного отдыха сказывается на работоспособности. Крайне сложно сконцентрироваться и делать работу качественно в сонливом состоянии. Появляется лень, не позволяющая двигаться к поставленным целям.

Фото: canva.com

Правильный ли у вас сон?

Любая система организма нуждается в восстановлении. Вы можете ежедневно делать зарядку, принимать витамины и правильно питаться. Но если не спать, то усилия не дадут результатов.

Слабость, тёмные круги под глазами, сниженный иммунитет – лишь малая доля неприятных последствий. Как отличить правильный сон от нарушенного? По данным National Sleep Foundation в список таких критериев входит:

Вы засыпаете максимум через полчаса после укладывания.

Просыпаетесь 1 раз за ночь или ни разу.

Проснувшись, он снова засыпаете в течение 41 минуты.

Желание прилечь днём наблюдается не более, чем на протяжении 100 минут.

Фото: canva.com

Что съесть, чтобы лучше спать?

Как правило, это пища, богатая магнием и триптофаном, из которого образуется мелатонин. В этот список вошли следующие продукты:

Бананы. Они легко усваиваются, богаты пиридоксином, магнием и калием, снимающими мышечное напряжение.

Они легко усваиваются, богаты пиридоксином, магнием и калием, снимающими мышечное напряжение. Овсянка . Она насыщает организм антиоксидантами, помогает восстановить оптимальное самочувствие. Это не лучший ужин для худеющих. Он способствует набору веса, зато помогает сладко спать до утра.

. Она насыщает организм антиоксидантами, помогает восстановить оптимальное самочувствие. Это не лучший ужин для худеющих. Он способствует набору веса, зато помогает сладко спать до утра. Мягкие сыры содержат снимающий стресс триптофан.

содержат снимающий стресс триптофан. Стакан теплого молока или медовая вода . Эти напитки уменьшают нервное напряжение и расслабляют.

или . Эти напитки уменьшают нервное напряжение и расслабляют. Рисовая каша. Она не перегружает желудок и включает рекордное количество витамина B6, отвечающего за выработку мелатонина.

Как высыпаться за 6 часов?

Фото: canva.com

Известно, что здоровый сон состоит из 5-6 полных циклов. Промежутки, составляющие примерно 90 минут, включают несколько фаз. Если проснуться на «медленной» период, то усталость и разбитость на полдня.

Для лучшего эффекта пробуждение должно приходиться на момент завершения цикла, одновременно с окончанием быстрой фазы. Кстати, в наш цифровой век это легко рассчитать. Достаточно установить на мобильник приложение типа «Умный будильник». Программа все сделает за вас: соберёт статистику, вычислит правильный момент и разбудит. Это подарит энергию даже после непродолжительного сна.

Как выспаться за 3 часа?

Фото: canva.com

Вы удивитесь, но для восстановления сил может хватить и двух часов. Однако при этом сохранить бодрость надолго вряд ли получится – это зависит от внутренних резервов и эмоционального настроя.

Регулярно придерживаться такого режима – не лучшая идея. Хотя история знает немало вдохновляющих примеров. Многие великие люди не позволяли себе расслабляться, но сохраняли очень высокую работоспособность.

Напрмер, Гай Юлий Цезарь. Чтобы реализовать задуманное, он спал не больше 3 часов. Причём, часто прямо на земле под открытым небом.

Это кажется нереальным, но обрести бодрость, проспав 3-4 часа, вполне возможно. «Медленная» фаза длится час-полтора. Ее сменяет фаза «быстрого» сна. Если через 2-3 цикла человек откроет глаза, то он почувствует себя вполне отдохнувшим.

Никола Тесла, Сальвадор Дали, Томас Эдисон… Все они считали, что сон — пустая трата времени. Может поэтому они так много успели сделать. Вам же остаётся надеяться, что врачи изобретут волшебную таблетку, которая заменит сон и позволит продуктивнее работать в течении дня.