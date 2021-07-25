Как спать правильно и всегда высыпаться: раскрываем секреты здорового сна

Полноценный крепкий сон благоприятно отражается на здоровье человека. В то же время, его нехватка отрицательно сказывается на работе всех внутренних органов. Но часто бывает, ложитесь спать пораньше и спите положенные восемь часов, но наутро всё равно испытаете разбитость. Раскрываем секреты, как улучшить качество сна и поправить своё здоровье.
Сон – не просто отключение сознания и период бездействия. Во сне наш организм отдыхает и набирается сил. В это время происходит интенсивное оздоровление и омоложение. К тому же, он необходим не только для физического, но и для психического здоровья.
Нехватка сна оказывает негативное влияние на самочувствие. Среди основных симптомов недосыпа:
Если человек постоянно недосыпает, у него может развиться депрессия, а это существенно ухудшает качество жизни. Также нехватка сна приводит к снижению иммунитета, поэтому запускаются механизмы для развития серьезных заболеваний. Что в свою очередь вызывает преждевременное старение.
Особенно негативно недостаток ночного отдыха сказывается на работоспособности. Крайне сложно сконцентрироваться и делать работу качественно в сонливом состоянии. Появляется лень, не позволяющая двигаться к поставленным целям.
Любая система организма нуждается в восстановлении. Вы можете ежедневно делать зарядку, принимать витамины и правильно питаться. Но если не спать, то усилия не дадут результатов.
Слабость, тёмные круги под глазами, сниженный иммунитет – лишь малая доля неприятных последствий. Как отличить правильный сон от нарушенного? По данным National Sleep Foundation в список таких критериев входит:
Как правило, это пища, богатая магнием и триптофаном, из которого образуется мелатонин. В этот список вошли следующие продукты:
Известно, что здоровый сон состоит из 5-6 полных циклов. Промежутки, составляющие примерно 90 минут, включают несколько фаз. Если проснуться на «медленной» период, то усталость и разбитость на полдня.
Для лучшего эффекта пробуждение должно приходиться на момент завершения цикла, одновременно с окончанием быстрой фазы. Кстати, в наш цифровой век это легко рассчитать. Достаточно установить на мобильник приложение типа «Умный будильник». Программа все сделает за вас: соберёт статистику, вычислит правильный момент и разбудит. Это подарит энергию даже после непродолжительного сна.
Вы удивитесь, но для восстановления сил может хватить и двух часов. Однако при этом сохранить бодрость надолго вряд ли получится – это зависит от внутренних резервов и эмоционального настроя.
Регулярно придерживаться такого режима – не лучшая идея. Хотя история знает немало вдохновляющих примеров. Многие великие люди не позволяли себе расслабляться, но сохраняли очень высокую работоспособность.
Напрмер, Гай Юлий Цезарь. Чтобы реализовать задуманное, он спал не больше 3 часов. Причём, часто прямо на земле под открытым небом.
Это кажется нереальным, но обрести бодрость, проспав 3-4 часа, вполне возможно. «Медленная» фаза длится час-полтора. Ее сменяет фаза «быстрого» сна. Если через 2-3 цикла человек откроет глаза, то он почувствует себя вполне отдохнувшим.
Никола Тесла, Сальвадор Дали, Томас Эдисон… Все они считали, что сон — пустая трата времени. Может поэтому они так много успели сделать. Вам же остаётся надеяться, что врачи изобретут волшебную таблетку, которая заменит сон и позволит продуктивнее работать в течении дня.