После второго дня Олимпиады Россия – пятая в общем зачете

В воскресенье на Олимпиаде в Токио на счету российских спортсменов одна золотая, три серебряные и одна бронзовые медали.

Фото: из сети Интернет.

Первой спортсменкой, принесшей сборной России золотую медаль Олимпийских игр в Токио, стала Виталина Бацарашкина, победившая в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Квалификация и начало финального раунда складывались для омской спортсменки непросто. Борьба с Антоанеттой Костадиновой из Болгарии продолжалась до последнего выстрела, и в решающий момент соперница, обходившая россиянку на 0,5 очка, дрогнула, попав в девятку. Бацарашкина выстрелила на 10,4 и стала чемпионкой. К сожалению, ее почин не смог поддержать представитель Алтайского края Сергей Каменский, не преодолевший квалификацию в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Три серебряных медали воскресенья на счету рапиристки Инны Дериглазовой, тхеквондистки Татьяны Мининой и женской сборной лучниц. Россиянки на удивление легко дошли до финала, где уступили фаворитам – сборной Южной Кореи.

Бронзовую медаль в третий день олимпиады завоевала Лариса Коробейникова в фехтовании на рапирах.

Среди других событий сегодняшнего дня внимания заслуживают ничья женской сборной России по гандболу с бразильянками (24:24) и поражение волейболисток от сборной Италии – 0:3. Зато женская сборная России по спортивной гимнастике выиграла квалификацию в командном зачете. А в личном многоборье за медали Олимпиады поборются сразу три россиянки – Ангелина Мельникова, Владислава Уразова и Виктория Листунова.

Таким образом, россияне поднялись с десятого на пятое место в медальном зачете. Лидирует сборная Китая (6 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали). На втором месте японцы (5 — 1 — 0), на третьем — спортсмены США (4 — 2 — 4).

Что ждет болельщиков завтра? Для российских болельщиков в первую очередь представляет интерес финал в командных соревнованиях по спортивной гимнастике у мужчин. У россиян очень сильный состав, но по итогам квалификации наши парни – третьи. Финальная борьба начнется в 17.00 по барнаульскому времени.

Завтра в борьбу за медали вступят и фехтовальщицы-саблистки. В Рио пять лет назад наши девушки произвели фурор в этой дисциплине, завоевав золото и серебро в личном зачете и победив в командных состязаниях. Нынешний состав сборной не менее силен, так что мы вправе рассчитывать на медали.

Еще в медальных ожиданиях – пловцы и прыгуны в воду. В плавательном бассейне в финальный заплыв эстафета 4х100 вышел наш квартет в составе Владислава Гринева, Андрея Минакова, Владимира Морозова и Александра Щеголева. Во время квалификационного раунда российские спортсмены показали четвертый результат. Стартуем в 9.20

В прыжках в воду в дисциплине «синхронная вышка, 10 метров» российскую команду будут представлять Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Оба спортсмена являются пятикратными чемпионами Европы (Бондарь – 2013, 2018, 2021, Минибаев – 2014, 2016, 2018, 2021). На прошедшем в мае этого года чемпионате Европы по водным видам спорта они в паре заработали серебряные награды, а Бондарь выиграл золотую медаль по итогам индивидуальных прыжков. При этом на Олимпиаде вместе спортсмены выступят впервые. Финал начнется в 13.00.

Внимание болельщиков Алтайского края будет приковано к волейбольному турниру. Сборная России с нашим Ильясом Куркаевым в составе встретится с командой США. Начало в 9.05 по барнаульскому времени.