Пробивались, как могли. Как барнаульские музыканты покоряют столицу российского рока?

До нынешнего года Александра Лямкина я знал как музыканта, лидера и создателя группы «Альтависта», некогда одного из самых известных барнаульских коллективов, последние десять лет базирующегося в Санкт-Петербурге. В этом году он показал себя еще и как спортсмен, сыграв в первенстве России по гандболу за команду села Усятское, откуда он родом. Но гандбол и приезд Александра в Барнаул стали только поводом для разговора, а основной темой была все-таки музыка: в этом году исполняется 10 лет, как «Альтависта» поменяла берега Оби на берега Невы.

Фото: страница Александра Лямкина в соцсетях

Старшие товарищи

– Саша, когда мы договаривалась об интервью, ты упомянул работу. Чем ты еще занимаешься, помимо музыки?

– С недавних пор музыка – основное занятие. А так был менеджером проектов, руководителем и менеджером отдела продаж, репетитором. Я выпускник социологического факультета, так что вел занятия по обществознании, истории, ну и музыке, конечно.

– Как ты провел прошлый пандемийный год?

– Тяжело было. Уже два года почти нет концертов. Что я делал? Искал работу, думал, как выжить моей семьей и моему делу. С апреля по август был в родном селе, занимался там общественной деятельностью: организовал секцию по гандболу, там же и сам тренировался. В моем родном селе Усятское Бийского района в конце 1990-х была серьезная команда. С 2014 года она возрождается, участвует в турнирах, а в нынешнем сыграла в чемпионате России. Моей незначительной заслугой стало то, что привел в команду нескольких молодых игроков.

– При этом «Альтависта», несмотря на пандемию, выпустила мини-альбом «Уникальная тварь».

– Да, пластинку выпустили в сентябре, но создавалась она, понятное дело, раньше. Несколько раз задумка менялась, сначала хотели делать полноценный альбом, потом сингл, но в итоге получился EP с пятью песнями. Вообще мы сейчас пишем два альбома – акустический и электрический, соответственно тем направлениям, в которых существует «Альтависта». Недавно выпустили первое профессиональное полноценное видео нашего концерта, где прозвучало несколько еще неизданных песен. Были бы ресурсы, мы бы смогли сделать два полноценных альбома по 15 песен каждый. Но это сложно. Мы работаем, не ориентируясь на пандемию или экономическую ситуацию. Надо хороший звук – приглашаем много музыкантов. Надо концерт – делаем его. Все это выражается в больших тратах, долгах. (Пока готовилось интервью, «Альтависта» выпустила сингл «Летчик» – прим.авт.).

– В этом году десять лет, как «Альтависта» стала петербуржской группой. Как оценишь этот период?

– Для меня и для группы мир стал более цельным. В Петербурге мы стали больше гастролировать, объехали много городов, в том числе зарубежных. В Барнауле я вообразить не мог, что буду играть свои песни в Австрии или Израиле, куда ездили три года назад. Буквально вчера приятель оттуда звонил и сказал, что нас снова ждут. Живя в Барнауле, вряд ли бы я стал так строить туры. Гастролями занимаюсь в основном я. Иногда у нас появляются менеджеры, но долгих отношений ни с кем не было. Ну и свое музыкальное мастерство, надеюсь, мы тоже повысили.

Еще познакомился со старшими товарищами, как я их называю. Совсем недавно услышал положительный отзыв о наших последних работах от Юрия Шевчука, буквально пять минут назад получил письмо от Евгения Маргулиса. Про хорошие отношения с Сергеем Чиграковым давно известно. Познакомился с Алексеем Романовым, Сергеем Галаниным. Это все вроде бы ничего не значит, и от этих знакомств наши песни лучше не станут, но переезд дал возможность общения с ними.

– Насколько ты стал своим в рокерской тусовке Питера? Можешь в гости к Шевчуку пойти?

– В гости не могу. Да и не особо стремлюсь. Эти знакомства не близкие. Чигракову могу позвонить, одолжить гитару на запись, а он недавно брал у меня педалборд (приспособление с педалями гитарных эффектов. – Прим. авт.). Своим среди старших товарищей я себя назвать не могу – разное поколение и полет, я ближе к земле. Но и рядом с теми, к кому я ближе по возрасту и статусу, чувствую себя инородным телом, я не в их среде, в этом плане город меня не принял. Да и я не особо балдею от представителей этой тусовки, мало кто мне в ней симпатичен.

– Ты как-то говорил, что благодаря Чигракову в свое время не бросил музыку. Как это было?

– Тогда я тоже находился в непростой ситуации, был вопрос, куда иду и кому все это нужно. В Барнауле тогда процветала псевдоальтернативная сцена, к которой я иронично относился, наш стиль был не в фаворе. Мне говорили: «Какая социальная позиция, какие истории? Все это закончилось и никому не нужно». Но появилась возможность показать несколько песен Сергею Чигракову, от него услышал одобрительные слова, это был огромный толчок вперед.

Фото: страница Александра Лямкина в соцсетях

Во все двери

– Я видел «Альтависту» в эфире петербургских каналов. Группа в Питере узнаваема?

– Думаю, что не очень. Организаторы концертов нас знают – кто с положительной стороны, кто с отрицательной. Просто мы с определенной позицией и характером, кто-то нас любит, кто-то нет. Случаи узнавания на улице были единичными, врать не буду. Вообще, «Альтависта» в моем представлении такой коллектив, что его музыка даже у влюбленных в нее людей предполагает некую жизнь в себе. Хотя, может, ошибаюсь. Для меня вопрос, кто наш слушатель, самый сложный, потому что у нас есть, например, песня «Ленинский проспект» и есть «Телогреечка». У меня, и у Юры (Синицкого, сооснователя «Альтависты». – Прим. авт.) разные концепции в творчестве, которые потом сливаются в единое целое.

– Вы уехали в Питер вдвоем с Синицким. Как искали музыкантов там?

– Определенные наметки заранее были. Присоединившийся к нам барабанщик Олег Ерошенко ранее играл в группе «Партизаны» в Барнауле. Бас-гитарист Денис Безматерных тоже играл в одной популярной кабацкой группе в Барнауле, в Петербурге он четыре года с нами отработал. А потом уже появились другие люди. Нам как-то повезло, с осени 2011 года, только переехав, сразу стали играть. Сейчас в группе ребята из разных городов, познакомились с ними уже здесь.

– Вы же с какой-то питерской компанией сотрудничали до переезда.

– Наша песня выходила на сборнике, который издавала компания «Бомпа-Питер». Тогда это казалось супер круто, сейчас понимаю, что пускали пыль в глаза музыкантам.

– Почему вы вообще решили уехать?

– Я приезжал записывать сюда песню с Сергеем Чиграковым. Понравился город, понравилась атмосфера. Вернулся, обсудили с Юрой, что если хотим расти как музыканты и заниматься этим профессионально, надо переезжать. И стали копить деньги. Конечно, песня, записанная с «Чижом», помогала. Но поехали, надеясь на чудо. И оно случилось, пусть я не в радужных красках все описал. Я занимаюсь тем, чем хотел, получая за это деньги, купил гитару, о которой мечтал.

– Как вы пробивались в Петербурге?

– Как могли. Сейчас выпустили студийный концерт – опубликовали его, дали информацию во всех соцсетях, поделились с друзьями, организаторами. Вот и тогда так же, стучались во все двери. С одной стороны не хочется быть навязчивым, с другой – хочется, чтобы тебя услышали. А когда получаешь похвалу, понимаешь, что в твоей работе есть смысл, возникает запал двигаться дальше. С самим сочинительством это никак не связано. Творчество – это из разряда «пишешь, потому что не можешь не писать». А дальше уже то, что ты хочешь за этим видеть, будет ли это увлечением выходного дня или попытаешься сделать это смыслом жизни. В 2012 году мы сыграли, кажется, почти на всех фестивалях, каких можно было. Потом, наоборот, отказались от них, стали избирательными. Затем начали гастролировать, писали песни, создавали новые альбомы – так и живем до сих пор.

Александр Лямкин: Вскоре после переезда пошел покупать корм коту и в магазине встретился с Розенбаумом. А потом в тот же день по дороге на репетицию встретил Бориса Гребенщикова. Вроде ничего такого, но тогда дало воодушевление. Да если бы и сейчас их встретил, меня, как пацана из деревни, пробрал бы трепет.

Легенда о «Сплине»

– Саша, сейчас кажется, что продвигать творчество несложно – выложил в Интернете, ты звезда. Почему у вас так не получается, формат не тот?

– Знаешь, тема про популярность на YouTube и то, как простой пацан успеха достиг, своеобразная. Копнешь – у него мама продюсер, папа бизнесмен, а дядя вообще генерал. Конечно, можно и сидя в далекой деревушке доносить свои мысли, но возможности все равно разные, хотя бы потому, что представления о шоу-бизнесе, рекламе, продвижения в деревушке и мегаполисе разные. Ну и, конечно, от формата тоже все зависит. Знаешь, и в нашем детстве были всевозможные фрики и исполнители матерных песен вроде «Красной плесени». Все это было востребовано, считалось прикольным и крутым, но меня никогда не цепляло. Наверное, я с детства такой заколдованный маленький старичок, которого больше привлекала серьезная музыка. Этой дорогой иду и ищу тех, кому тоже это нравится.

Фото: страница Александра Лямкина в соцсетях

– Говорят, что история «Альтависты» началась с совместной репетиции?

– Это было в мае 2006 года. С Юрой мы познакомились в конце 2005-го, встретились, подпели друг другу. Потом в мае нашли барабанщика, мой приятель Антоха Юрченко согласился подергать струны на бас-гитаре. Начали разбирать песни, репетировать. Сразу был авторский материал, не каверы. Сочинять я начал еще в школе.

– Откуда пошла легенда, что вы назвали коллектив в честь альбома группы «Сплин»?

– В свое время было много дурацких вопросов, и я стал на них давать веселые ответы – и про франшизу от «Сплина», и что Васильев нам заплатил деньги за популяризацию своего творчества. Это примерно так же, как Lady Gaga, названная в честь песни группы Queen.

– «Альтависта» переводится как «взгляд сверху». На кого вы сверху смотрите?

– Мы имеем в виду не надменность и взгляд свысока, а широту кругозора. Все-таки у нас много разноплановых песен.

– В Барнауле в свое время «Альтависта» была громким именем.

– С одной стороны, это приятно слышать, а с другой – грустно. Мы живы и здоровы, стали лучше играть, петь, кажется, даже лучше выглядеть. Но при этом Барнаул перестал быть городом, куда мы регулярно возвращаемся с концертами. Много сил потратил, чтобы новую программу привезти в Барнаул – и не смог. Понимаю, что сейчас мы живем в непростое время, но я вижу, какие группы приезжают в Барнаул, и становится как-то неловко за город, который я люблю и считаю родным, хотя прожил в нем меньше, чем в Петербурге.

– То есть в ближайшее время здесь концертов не ждать?

– Ждать всегда надо, а концерты будут, когда найдутся профессиональные организаторы и запрос со стороны публики. Мы готовы приехать, не обсуждая гонорары. Может, кто-то прочитает интервью, задумается, заинтересуется. А так у нас куча идей, куча планов. Просто сейчас такой период, что тяжело что-то планировать. Надеюсь, все сложится.