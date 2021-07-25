Разбираемся, как правильно утилизировать старые покрышки

Автомобильные шины – не самые безопасные отходы, могут стать полезным вторсырьем. Но под клумбы и прочие украшения двора их больше использовать нельзя. Куда же девать отслуживший комплект с пользой для природы и города?

Коллаж: Александр Ермолович

В ответе за шины

Самый простой способ избавиться от ненужных покрышек – отдать их в шиномонтаж при замене и не задумываться о дальнейшей судьбе старого комплекта. Однако, к сожалению, не все мастерские добросовестно отрабатывают полученные за утилизацию деньги: так, в июле прошлого года свалку автомобильных покрышек обнаружили на берегу Барнаулки в районе проспекта Социалистического, где была незаконно построена шиномонтажка. Строение к тому моменту уже демонтировали, а от несанкционированной свалки вызвались избавиться волонтеры.

– Свалки шин у нас, к сожалению, обнаруживают и в Барнаулке, и в Пивоварке, – говорит Ольга Далгатова, координатор общественного движения «Мусора. Больше. Нет» в Барнауле. – Это грозит природе, во-первых, простейшим замусориванием, тем более если речь идет о русле реки: вода не сможет нормально просачиваться сквозь нагромождения отходов. Во-вторых, автомобильные шины при воздействии солнечного света выделяют вредные вещества, которые могут вымываться водой. Вот и получается, что мы отравляем сами себя, точнее, то место, в котором живем.

Не жги!

В отдельных странах покрышки по старинке сжигают, однако это достаточно опасная технология, при которой в атмосферу выбрасываются отравляющие вещества. Специалист барнаульской компании «ЭкоКапитал», занимающейся утилизацией и сжиганием отходов, отмечает, что покрышки от населения фирма не принимает, так как доступными им способами утилизировать такие отходы нельзя.

– С точки зрения экологии ни один метод утилизации и переработки не является на 100% безопасным, нужна правильная эксплуатация переработанного сырья, – считает Ольга Далгатова. – Но в любом случае переработка либо утилизация – это гораздо лучше, чем просто вывоз на мусорный полигон, где эти же шины будут лежать и загрязнять окружающую среду.

Синтетический каучук для производства резиновых покрышек получают из нефти, запасы которой конечны и невозобновляемы. Складирование, захоронение и сжигание шин – это разбазаривание ценного природного ресурса, который можно частично сохранить за счет повторного использования.

В крошку

Самый экологичный вариант, если у вас скопились запасы старых покрышек – специальные пункты приема вторсырья. В Барнауле на сегодня есть только одна компания, имеющая лицензию на сбор и переработку таких изделий.

На ежемесячных акциях «Мусора. Больше. Нет» покрышки не принимают, а вот на «Чистых играх» их находят и затем отправляют на утилизацию. Экоактивисты сотрудничают с фирмой «ЭкоПром», которая на сегодня единственная в Барнауле занимается переработкой покрышек и принимает их от физических и юридических лиц.

Принимают шины любой номенклатуры и в любом состоянии: шипованная резина, покрышки от специализированного транспорта, фрагменты покрышек, другой мусор из компонентов резины – шланги, коврики. Все это измельчают в резиновую крошку, из которой в свою очередь делают покрытия для детских и спортивных площадок, парковых зон и приусадебных территорий. Из такого же материала могут изготавливать, например, искусственные дорожные неровности для размещения на дорогах и ограничения скорости.

– От физических лиц, которые привозят свои отработанные покрышки, мы принимаем их бесплатно, а от юридических лиц – через договор, цена зависит от того, везут ли покрышки к нам или мы их вывозим, – сообщают в «ЭкоПроме». – Но таких шиномонтажек, которые сдают покрышки нам на переработку, мало. Мы производим травмобезопасные покрытия, их можно увидеть в некоторых школах, жилом комплексе «Питер». Покрытия нетоксичные, если шины правильно утилизировать, как и любое другое вторсырье.

По закону

Использовать покрышки для украшения дворов с сентября этого года запретят.

Фото: Андрей Чурилов

Согласно Российскому Федеральному классификационному каталогу отходов, изношенные шины относятся к IV классу опасности. Работа с ними требует получения лицензии.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» фиксирует требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (статья 51), а последствия за их несоблюдение прописаны в статье 8.2 КоАП.

Согласно ей, несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления влечет следующие штрафы: на граждан – от 1 тыс. до 2 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. При повторном правонарушении или если в результате пострадали люди, животные, окружающая среда – величина штрафов растет.