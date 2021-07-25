Россияне могут зарегистрировать дачные и садовые дома в упрощённом порядке

Это возможно до 1 марта 2026 года.

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Согласно законодательству, оформить права на расположенные на садовых участках дома можно, предоставив в Росреестр документ на землю и технический план. Его готовит кадастровый инженер на основе декларации, которую заполняет правообладатель, или проектной документации на объект недвижимости.

Упрощённый порядок регистрации распространяется и на дома, построенные на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта.

По информации Госдумы, индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определённым ГК РФ.

«Дачная амнистия» касается отдельно стоящих зданий не более трёх этажей и не выше 25 метров, которые состоят из комнат и помещений для бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в здании, и не предназначенных для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Чтобы оформить недвижимость, нужно заплатить пошлину, размер которой составляет 350 рублей. Известно, что каждый регион будет контролировать цены на кадастровые работы, необходимые для подготовки техплана, устанавливая их максимальный предел.

Отметим, что до 1 марта 2026 года действует переходный период для тех россиян, которые начали строить дом до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года) и не получали разрешение на строительство. Они могут направить уведомление о строительстве в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию не нужно.