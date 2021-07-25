Сергей Каменский не смог пробиться в финал Олимпиады

Фото: из сети интернет.

Бийский стрелок Сергей Каменский не прошел в финал свой первой дисциплины на Олимпийских играх в Токио – стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В квалификации он набрал 628,7 очка, занял десятую строчку и не вошел в число финалистов. Единственным представителем нашей страны в финале будет Владимир Масленников. Поболеть за него можно будет сегодня в 13.30 по барнаульскому времени.

Ну а у Каменского впереди еще два вида соревновательной программы – микст 27 июля и стрельба из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений 2августа.

Самое интересное, что пять лет назад Олимпиада в Рио-де-Жанейро началась для нашего земляка аналогично – он не попал в финал стрельбы из пневматики с 10 метров, став в квалификации 16-м, зато потом завоевал серебро в стрельбе из трех положений.

Всего на Олимпиаде в Токио выступают четверо представителей Алтайского края – помимо Каменского, это барьерист Сергей Шубенков, каноистка Ирина Андреева и волейболист Ильяс Куркаев. Российские волейболисты вчера обыграли Аргентину 3:1, но Куркаев в матче не участвовал.

Тем временем сегодня российские спортсмены завоевали первою золотую медаль Олимпиады в Токио, сделала это Виталина Бацарашкина в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Всего на данный момент у российской сборной три награды – золото, серебро и бронза.