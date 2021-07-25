В Барнауле объявлен конкурс на на лучшее оформление зданий образовательных учреждений

Впервые в городе Барнауле объявляется конкурс к началу нового 2021/2022 учебного года «Школа-открытие. Программа развития».
Конкурс на лучшее оформление зданий и помещений образовательных организаций «Школа-открытие. Программа развития» пройдет с 11 августа по 20 сентября. В нём могут принять участие не только общеобразовательные организации, но и организации дошкольного и дополнительного образования, сообщается на официальном сайте городского комитета по образованию.
Образовательные организации могут подать конкурсные материалы в комитет по образованию города Барнаула до 28 августа.
С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.