В Барнауле объявлен конкурс на на лучшее оформление зданий образовательных учреждений

Впервые в городе Барнауле объявляется конкурс к началу нового 2021/2022 учебного года «Школа-открытие. Программа развития».

Фото: canva.com

Конкурс на лучшее оформление зданий и помещений образовательных организаций «Школа-открытие. Программа развития» пройдет с 11 августа по 20 сентября. В нём могут принять участие не только общеобразовательные организации, но и организации дошкольного и дополнительного образования, сообщается на официальном сайте городского комитета по образованию.

Образовательные организации могут подать конкурсные материалы в комитет по образованию города Барнаула до 28 августа.

С Положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.