В Барнауле семьям участников войны вручили юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»

В память об участниках Великой Отечественной войны родственники ветеранов получили юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Фото: barnaul.org

Юбилейные медали семьям участков Великой Отечественной войны в торжественной обстановке накануне вручил военный комиссар по Железнодорожному, Октябрьскому и Центральному районам города Барнаула Александр Вопиловский.

Юбилейная медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» утверждена Указом Президента Беларуси Александром Лукашенко 2 апреля 2019 года. Данной медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских лагерей, тюрем, гетто и других мест принудительного удержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны.

Глава администрации Центрального района Максим Сабына на торжественной церемонии отметил, что Победа в Великой Отечественной войне общая для населения России и Белоруссии, сообщается на официальном сайте Барнаула.

«Мы обещаем с честью хранить историю великого русского народа, народа-победителя», — подытожил мероприятие глава районной администрации.



