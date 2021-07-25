В парке «Лесная сказка» отремонтируют пешеходные дорожки

Такое решение принято в ходе выездного совещания, которое глава города Вячеслав Франк провел в парке «Лесная сказка».

Фото: Михаил Полубедов

В выездном совещании приняли участие директор парка развлечений и отдыха «Лесная сказка», депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергей Писарев, заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко, заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров.

В ходе встречи обсуждались вопросы благоустройства и развития одного из крупнейших парков Барнаула, популярного места отдыха горожан. Летом его посещают ежегодно 270 тысяч человек. На территории парка более десятка работающих аттракционов, детские игровые площадки, есть площадка для проведения концертных мероприятий, расположено немало привлекательных арт-объектов, сообщается на официальном сайте города.

Учитывая востребованность парка особенно среди семей с детьми, участники совещания уделили внимание состоянию пешеходных зон. Последние работы по их ремонту, по словам Сергея Писарева, проводились 10 лет назад. Асфальтовое покрытие центральной парковой аллеи требует обновления.

Обращения с просьбами сделать удобным проход по территории парка поступили от жителей микрорайона Невский и граждан, проживающих в районе улицы Ленинградской.

«В прошедшем году собственными силами мы очистили обходную дорожку вдоль забора зоопарка от поросли, мусора; обсуждали с главой Индустриального района Сергеем Татьяниным возможность отсыпать дорогу, чтобы сделать ее более удобной для пешеходов», — рассказал Сергей Писарев.

Директор парка уточнил, что центральное освещение парка заканчивается там, где начинается лесопарковая зона. Это не даёт возможности барнаульцам прогуливаться в этом месте в тёмное время суток.

Сергей Писарев также поделился, что, осваивая новую территорию зоопарка, на тех участках, где сейчас находится вольер с медведицей Глашей, куда вскоре переместится на постоянное место жительства зебра Вася, где в ближайшее время появится ветлечебница, планируют смонтировать столбы уличного освещения. В результате проблема с освещенностью пешеходной дорожки будет решена.

«По главной аллее парка и тротуару, который соединяет жилые дома микрорайона Невский с зоопарком, есть проектно-сметная документация. Специалистами выполнены замеры, определены необходимые виды и объёмы работ, подготовлен расчёт их стоимости. В ближайшее время на тротуаре будут начаты работы. На аллее также будем проводить ямочный ремонт. Что касается дороги, которая ведёт к аллее Ленинградской и проходит по границе парка «Лесная сказка», необходимо совместно с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, администрацией Индустриального района рассмотреть все имеющиеся варианты ее обустройства», — рассказал Вячеслав Франк.



