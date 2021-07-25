В трёх районах Барнаула пройдёт Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись

С 1 по 30 августа на территориях трёх районов города: Ленинском, Индустриальном и Центральном будет проведена Всероссийская сельскохозяйственная микроперепись 2021 года.

Фото: canva.com

Как и по всей стране, в городе Барнауле будут обследованы практически все категории сельхозпроизводителей, в том числе сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства и некоммерческие объединения граждан. Личные подсобные хозяйства будут переписываться в сельских населенных пунктах – переписи подлежат земельные участки размером более четырех соток.

Пресс-служба администрации города сообщает, что в Барнауле в ходе микропереписи планируется обследовать:

11625 личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан;

10 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей;

13 сельскохозяйственных организаций;

73 садоводческих, огороднических и некоммерческих товариществ граждан. Что позволит собрать обобщенную информацию для проведения анализа подсобных хозяйств в селах города (размер общей земельной площади, структуре и использовании угодий, площади выращиваемых культур, плодово-ягодных насаждений, поголовье скота и птицы).

Для сбора информации о личных подсобных хозяйствах в сельских населенных пунктах в форме подворного обходов и заполнения опросных листов задействовано 24 переписчика. Все они будут снабжены масками, перчатками и бактерицидными салфетками. В садоводческих объединениях, на дачах переписчики опросят только председателей СНТ и ДНТ, выяснят информациюв целом по товариществу и обход участков проводить не будут.

Переписчики будут заполнять информацию на планшетных компьютерах, в частности, сведения о том, что растет на земельном участке, какие многолетние и однолетние растения, деревья, какие содержатся сельскохозяйственные животные, в том числе птица, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи и т.д. Собаки и кошки в ходе сельхозпереписи учитываться не будут.

Горадминистрация уточняет, что Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной в ходе переписной кампании информации. Все сведения будут использоваться только в обобщенном виде.

Место нахождение помещений для лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах микропереписи в городе:

Ленинский район – п.Гоньба, ул.Школьная,12а;

Индустриальный район – Алтайкрайстат, ул.Чернышевского, 57;

Центральный район – Лебяжинская сельская администрация, ул.Центральная,65а.

Режим работы участков будет с 08.00 до 17.00 часов.

Оперативные итоги сельскохозяйственной микропереписи на основе мониторинга хода проведения Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи-2021 будут получены в декабре 2021 года, а официальное опубликование окончательных итогов и выпуск сборников официальной публикации итогов в электронном виде, а также организация доступа к микроданным переписи с обеспечением защиты конфиденциальной информации в декабре 2022 года.





