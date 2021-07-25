Водительская этика: 15 негласных правил на дороге

Взаимоуважение на дороге — путь снижения дорожно-транспортных происшествий. Опытные водители знают, существуют негласные правила, которые не прописаны в ПДД. Это водительская этика, условные знаки и много другое, чему не учат даже в автошколе.

Фото: canva.com

Все действия на дороге регламентированы законом и правилами дорожного движения. Но даже если неукоснительно их соблюдать, нет гарантии, что водитель не попадёт в неприятную историю. Потому что на дороге нужно следить не только за собой, но и за другими участниками движения. Жизнь и статистика ДТП диктуют свои правила, поэтому иногда автомобилисты используют собственный негласный кодекс. Некоторые из правил водительского этикета представляют собой просто рекомендации, упрощающие жизнь автомобилисту, другие же — являются своеобразным почерком порядочного автомобилиста. «Вечерний Барнаул» подготовил обзор некоторых из этих правил.

1. Взаимопомощь

На дороге случается всякое. Водитель со стажем может зазеваться, неопытный водитель в километрах от заправки остаться без бензина и другие более серьёзные ситуации могут произойти в пути в любой момент. Личный выбор каждого проехать мимо или остановиться и помочь. ПДД на этот счёт молчат, но необходимо помнить, что от таких случаев никто не застрахован. К сожалению, в век «лайков» велик процент тех, кто в погоне за просмотрами достаёт мобильный телефон не для того, чтобы вызвать помощь, а сделать фото или снять видео. При этом нередко мобильные операторы сами находятся за рулём.

Запомните: первое правило водителя – помочь попавшему в беду.

Фото: canva.com

2. Мигание дальним светом

Мигание дальним светом у встречного автомобиля, как правило, предупреждает об опасности в виде аварии, ремонте дороги или патрулировании участка сотрудниками ГИБДД. В мировой практике этот знак расценивается как призыв снизить скорость.

Мигание дальним светом в спину говорит о том, что водитель очень спешит и просит уступить ему дорогу. Практика показывает, что в большинстве случаев такой жест присущ водителям с агрессивным стилем вождения. Так что лучше пропустите их и спокойно продолжайте поездку.

Короткий дальний свет сбоку говорит о том, что водитель просит пропустить его. Такой жест используется в случаях, когда идёт плотный поток, в который тяжело въехать. Короткий сигнал дальним светом автомобиля из этого потока означает «пропускаю».

Постоянное мигание дальним светом от встречного транспорта может означать, что с вашими фарами что-то не в порядке, скорее всего, они слепят встречных водителей.

3. Помоги выехать на главную дорогу

Одно из негласных правил говорит: пропусти авто, выезжающее из двора, когда стоишь в пробке. Согласно ПДД, выезжая со второстепенной дороги, шофер пропускает всех, кто едет по главной. Но поток может быть настолько интенсивным, что ждать придётся очень долго. В таком случае, водители на главной дороге начинают постепенно пропускать застрявших на второстепенной дороге. Это вовсе не обязанность каждого водителя, но элементарное уважение ко всем участникам движения.

4. Не обгоняй тормозящего впереди

Бывает, что машина, идущая впереди, резко начинает тормозить. Некоторые водители предпочитает, не сбрасывая скорости, обогнать авто. Этого делать ни в коем случае не рекомендуется, ведь машина впереди не просто так замедляется. Возможно, дорогу переходит пешеход. Безопаснее сохранить создавшийся ритм и тоже сбросить скорость.

5.Сзади грузовик

Резкое торможение, когда следом едет грузовик, – может привести к аварии. Грузовик – тяжелая машина, которой может не хватить времени затормозить вовремя.

6. Парковка

Паркуя своё транспортное средство, необходимо придерживаться правила «компактности». Если пришлось перегородить кому-то дорогу, оставьте на видном месте под лобовым стеклом номер своего телефона и будьте доступны, чтобы быстро выйти и освободить проезд.

7. Смотри в зеркало

Прежде, чем начать обгон, посмотри в зеркало — это рассказывают в автошколе. Однако надо помнить, что оценить обстановку нужно ещё и перед тем, как открыть дверь.

Фото: canva.com

8. Не стоит сигналить в любой ситуации

Некоторые опытные водители считают, что новичков нужно подталкивать, ведь они такие нерасторопные, поэтому начинают сигналить им. Но резкие громкие звуки не только не помогут, но и могут напугать водителя. Это способствует необдуманным действиям и созданию ДТП. Главное, это просто неуважение к другим водителям.

9. Поворотники на трассе

Если на трассе впереди идущий автомобиль моргает правым поворотником — обгонять можно, если левым — нельзя.

10. Жесты

Многие водители часто используют жесты. Так, если рукой рисуют круг, а затем показывает вниз, это значит, что у вас спустило колесо. Остановитесь и проверьте давление в шинах.

Если кто-то хлопает ладонью по воздуху, значит вы забыли закрыть багажник или двери.

Если водитель указывает на обочину, это говорит о поломке или неисправности вашего автомобиля: нужно обязательно остановиться и осмотреть автомобиль.

11. Помоги обгоняющему

Если впереди идущий транспорт совершает обгон, не спешите занимать его место, оставьте этот коридор для случая, если маневр не удастся. Особенно это правило актуально, когда обгон совершает фура или автобус.

12. Притормози у перекрёстка

Даже если едете по главное дороге, притормозите у перекрестка, многие не смотрят на знаки и не помнят, что такое помеха справа.

13. Аккуратнее по лужам

Фото: canva.com

Быстрая езда по лужам сопровождается большим количеством брызг и грязи. Они летят на окружающие машины, в открытые окна салонов и пешеходов. Это крайне неприятно. Поэтому переезжать лужу следует аккуратно. К тому же, они могут таить открытый люк, яму, камень. Более того, под своей поверхностью она может скрывать большую глубину. При возможности лучше объехать лужу.



14. Поворот на перекрёстке

Ожидая поворот на регулируемом перекрёстке, колеса следует держать прямо, а не выворачивать их заранее готовясь к повороту. Так можно обезопасить себя от выезда на встречную полосу, если кто-то врежется сзади.

Подъезжая к неосвещенному перекрестку, лучше пару раз моргнуть дальним светом — это обратит внимание встречного водителя, он сбросит скорость и совершит поворот по меньшему радиусу.



15. Благодарность

Фото: canva.com

На дороге бывают разные случаи. В спешке случайно подрезал машину, по невнимательности помешал другому участнику движения или уступили тебе дорогу. Вождение и так дело нервное, а воспитанность и доброжелательность значительно улучшит атмосферу на дороге. Поэтому извинение и благодарность нужно выражать и на дороге. Сделать это можно при помощи «аварийки». Также сказать «спасибо» на дороге можно просто подняв руку и слегка кивнув головой.

Понимание и грамотная трактовка негласных правил и жестов поможет вам быть уверенным на дороге и даст возможность предвидеть дорожную ситуацию наперед.

Будьте вежливы и помогайте другим водителям.