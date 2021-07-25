Время целебных рос, ранних яблок и озимой ржи: народные приметы 25 июля

25 июля 07:10 2021

В календаре этот день называли Прокл-плакальщик. Говорят, что в этот день часто бывали дожди.

Фото: pixabay.com

Издревле в этот день наши предки придерживались традиции — сбора ранних сортов яблок  и озимой ржи. Если верить легендам, то в этот день утренняя роса – целебная. Наши предки верили, что роса обладала магическими и защитными свойствами. Она может избавить человека от сглаза и порчи, болей в теле и болезней глаз. В этот день люди просыпались до рассвета, отправлялись на луг и расстилали на травы льняные ткани, затем нужно было отжать воду в глиняные сосуды.

Запреты дня

Издревле в этот день наши предки старались не заниматься физическим трудом, люди старались не приступать к ремонту, они не убирали и не шили. В этот день можно готовить еду. Запрещается оскорблять и конфликтовать. Говорят, что вся негативная энергетика возвращается с тройной силой. В этот день не следует проводить различные переговоры и совещания. Нельзя много пить воды в этот день, иначе ничего хорошего ожидать не стоит.

Народные приметы
  • Роса и туман в этот день — жди сухой остаток лета.
  • Солнечные лучи в этот день теплее обычного — жди хорошей погоды.
  • Сколько на небосводе звезд ярких увидел — столько будет хороших новостей.
  • Увидел птиц, которые строят гнезда неподалеку от вашего жилища — погода будет хорошая.
  • Тумана не наблюдаешь — быть дождю.
  • Тетерев в лесу не летает далеко — будет теплая и солнечная погода.
  • Вороны начали строить гнезда возле вашего дома — жди беды.
  • Нельзя в этот день выходить из дома начиная с правой ноги.
  • Дождливый день — плохой урожай будет.
  • Грибы появились в лесу — будет жара.
  • Ночью исчезла роса на лугах — быть дождю.
  • Этот день был прохладным — зиму жди суровую.
  • На верхушках деревьев листья пожелтели — будет ранняя осень.
  • Если представительница слабого пола в этот день умоется утренней росой, она всегда будет молодо выглядеть, а ее кожа будет светлой и чистой. Говорят, что если дама будет умываться росой на протяжении нескольких дней, она сможет вылечиться от различных заболеваний.