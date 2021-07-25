Время целебных рос, ранних яблок и озимой ржи: народные приметы 25 июля

В календаре этот день называли Прокл-плакальщик. Говорят, что в этот день часто бывали дожди.

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Издревле в этот день наши предки придерживались традиции — сбора ранних сортов яблок и озимой ржи. Если верить легендам, то в этот день утренняя роса – целебная. Наши предки верили, что роса обладала магическими и защитными свойствами. Она может избавить человека от сглаза и порчи, болей в теле и болезней глаз. В этот день люди просыпались до рассвета, отправлялись на луг и расстилали на травы льняные ткани, затем нужно было отжать воду в глиняные сосуды.

Запреты дня

Издревле в этот день наши предки старались не заниматься физическим трудом, люди старались не приступать к ремонту, они не убирали и не шили. В этот день можно готовить еду. Запрещается оскорблять и конфликтовать. Говорят, что вся негативная энергетика возвращается с тройной силой. В этот день не следует проводить различные переговоры и совещания. Нельзя много пить воды в этот день, иначе ничего хорошего ожидать не стоит.

Народные приметы