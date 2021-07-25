Зарплата алтайских работников выросла на 8,4% за январь — май 2021 года

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 30 679 рублей.

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Зарплата выросла за первые пять месяцев 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель увеличился на 8,4%. В том числе фонд оплаты труда по полному кругу организаций возрос на 5,2%. Реальная заработная плата с учётом инфляции (за январь — май — 106,4%) выросла на 1,9%, передаёт официальный сайт Алтайского края.

Наибольший рост уровня заработной платы произошёл в организациях по производству резиновых и пластмассовых изделий — 14,2%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева — 122,5%, в деятельности по операциям с недвижимым имуществом — 120,5%, в рыболовстве и рыбоводстве — 117,5%. Всего выше среднекраевого показателя (108,4%) темпы роста оплаты труда сложились в 26 видах экономической деятельности, где занято 238,1 тысячи человек.

В абсолютном размере высокую заработную плату получают работники организаций деятельности железнодорожного и трубопроводного транспорта, финансовой и страховой деятельности, а также производства компьютеров, электронных и оптических изделий. В организациях этих видов экономической деятельности работники получают свыше 50 тысяч рублей, что превышает среднекраевой показатель в 1,6–2,4 раза. Всего доля работников, получающих заработную плату выше среднекраевой, составляет 41,5%, или 232,7 тысячи человек.

Невысокой остаётся заработная плата у работников, занятых в производстве мебели, бумаги и бумажных изделий, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, а также в полиграфической деятельности. Доля занятых в этих отраслях составляет 1,9%, или 10,9 тысячи человек.