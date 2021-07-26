Алтайский край вошёл в тройку регионов, где больше всего пациентов с психическими расстройствами

Лидером по жителям с психическими расстройствами из расчёта на 100 тысяч населения по итогам 2020 года стала Чукотка.

Фото: artguide.com

В Чукотском автономном округе на сто тысяч населения приходится 10012,3 пациента с расстройствами психики и поведения, сообщает «Российская газета» со ссылкой на статистический сборник Минздрава. На втором месте оказалась Еврейская автономная область — 6437,6. Третья строка досталась Алтайскому краю с показателем 5834,9.

Самый низкий показатель, зафиксирован в Чечне, где на сто тысяч населения приходится 1555,6 пациента с расстройствами. Чуть выше это число в Ингушетии — 1674,6. В Москве показатель составляет 2005,5.

Чукотка стала лидером и по числу психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. На сто тысяч населения показатель составляет 272,4. Далее следует Ненецкий автономный округ — 176,8 и Сахалинская область — 107,7.

Всего в России за прошлый год было зарегистрировано 1,2 миллиона психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя.

Напомним, недавно Алтайский край назван лидером среди регионов с наибольшей долей людей с ожирением.