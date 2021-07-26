Барнаульцы смогут самостоятельно пройти перепись населения

Благодаря цифровым технологиям жители региона смогут самостоятельно пройти перепись населения с помощью портала госуслуг.

Фото: econom22.ru

На очередном заседании комиссии по проведению Всероссийской переписи населения на территории Алтайского края обсудили подготовку муниципалитетов региона к предстоящему масштабному статистическому мероприятию, сообщает Министерство экономического развития Алтайского края.

Провела комиссию руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова. Заместитель министра экономического развития Алтайского края Сергей Крыжановский рассказал о взаимодействии с органами местного самоуправления по вопросу распределения и целей расходования субвенций на Всероссийскую перепись населения.

Отмечено, что в этом году перепись пройдёт с применением цифровых технологий. Жители региона смогут самостоятельно пройти перепись с помощью портала госуслуг, дождаться переписчика дома или прийти на стационарные участки.

Ольга Ситникова представила информацию о ходе выполнения подготовительных мероприятий и приоритетных задачах по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения:

«Для выполнения работ на полевом уровне необходимо привлечь 4820 человек временного переписного персонала. В настоящее время Алтайкрайстат приступил к сбору пакета необходимых документов для подготовки к заключению контрактов с переписным персоналом».

Отмечается, что в регионе уже подобраны помещения для работы переписных участков и для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения. Информация о местонахождении переписных участков, номере телефона и режиме работы будет размещена на официальных сайтах органов местного самоуправления и в СМИ.