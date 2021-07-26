Барнаульский железнодорожный вокзал поменял интерьер

Об этом сообщает сайт Западно-Сибирской железной дороги, пояснивший, что изменения коснулись оформления интерьеров сразу трёх вокзалов Алтайского края.

Фото: phototowns.ru

Интерьер железнодорожных вокзалов в Барнауле, Камне-на-Оби и на Алейской украсили рисунки с видами природы Алтая, городских архитектурных достопримечательностей и зарисовками из истории железной дороги. Все рисунки выполнены художником-оформителем Ириной Степановой.

Если говорить об исторических сюжетах в оформлении внутреннего убранства вокзалов, то на вокзале в Камне-на-Оби появилось изображение Дома купца Хомутова, а на вокзале в Барнауле — проводы на фронт солдат в годы Великой Отечественной войны. Масштабные изображения можно увидеть в залах ожидания.

Железнодорожники также напоминают, что недавно на перроне железнодорожного вокзала Барнаул появился новый арт-объект — кованые деревья со скамьями.