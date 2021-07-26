Больше 230 млн рублей алиментов взыскали алтайские приставы у должников

Уклониться от уплаты алиментных обязательств не удалось больше 2,5 тысячи должникам в Алтайском крае.

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За 6 месяцев 2021 года алтайские приставы взыскали больше 233 млн рублей по более чем 20 тысячам исполнительных производств алиментного характера. Алименты своим детям не платили больше 2 тысяч должников.

За неуплату алиментов к должникам применены меры административной и уголовной ответственности. Так, за первое полугодие 2021 года возбуждено 637 уголовных дел по ст. 157 («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Обвинительные приговоры вынесены в адрес 443 алиментщиков. К административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечено 1 395 человек, информирует УФССП России по Алтайскому краю.