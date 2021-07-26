Двор затопило в Новоалтайске из-за дождя

Местные жители запечатлели водную стихию и поделись видеороликами с телеканалом «Катунь 24».

Жители Новоалтайска рассказали, что дождь прошёл сегодня, 26 июля 2021 года. Осадки были настолько обильные, что двор 25 дома 8 микрорайона затопило. В воде оказались и припаркованные автомобили.

Затоплена большая территория, вода попала в салоны нескольких машин.

Напомним, утром ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщили, что днём 26 и ночью 27 июля 2021 года ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град, усиление ветра до 22 метров в секунду, при грозах местами шквалистый — до 25 метров.