Финансовая грамотность станет обязательной школьной дисциплиной

С 1 сентября 2022 года финансовую грамотность начнут преподавать во всех российских школах, таковы требования новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) для начальной и основной школы. Рассказываем, как дисциплину будут внедрять в образовательный процесс, кто займется подготовкой педагогов и насколько возрастет нагрузка на детей.

В ряде барнаульских школ уроки финансовой грамотности уже доказали свою необходимость.

Фото: Юлия Неволина

Внеурочное начало

В 2015 году Алтайский край вошел в число регионов, проводивших апробацию учебно-методического комплекса (УМК) по финансовой грамотности, разработанного в рамках проекта Министерства финансов РФ. Именно тогда среди педагогической и родительской общественности стали обсуждать возможность и целесообразность введения отдельного тематического курса в образовательных организациях. Школы, которые всерьез заинтересовались новым веянием и рассмотрели его перспективы, решились на преподавание финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности (сопровождается учебным пособием, рекомендациями для педагога, рабочими тетрадями, дидактическими материалами). УМК разработаны для учащихся 2-11-х классов. Школы самостоятельно определяют, в каких именно классах и по сколько часов выделить на преподавание финансовой грамотности в соответствии с особенностями обучающихся. Наиболее яркий пример – учреждения для детей с ОВЗ. Педагоги формируют у воспитанников навыки финансово грамотного поведения, что особенно важно для их успешной социальной адаптации в будущем.

– Это наиболее уязвимая целевая категория, которой особенно важно привить такие навыки. Ответственность за это берут на себя педагоги, взяв за основу общие рекомендации по преподаванию финансовой грамотности, – поясняет заведующий лабораторией экономической педагогики АИРО им. А.М. Топорова Наталья Колпакова. – Они понимают, что тему в полном объеме таким детям давать нельзя – только дозированно, часто возвращаясь к каким-то наиболее важным моментам. Повторение раз в неделю для них не подходит, поскольку особенности ребят не позволяют долго удерживать в памяти новую информацию.

К слову, среди особых учреждений, где у детей формируют навыки финансовой грамотности, – центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. У них тоже своя методика изучения предмета, которая зависит уже не от самих ребят, а от целей, которые преследуют их наставники. Если в школах главная задача образовательная, то здесь в числе приоритетных – программы воспитания и социализации.

Гибкий график

Сформированный и хорошо зарекомендовавший себя опыт преподавания финансовой грамотности в рамках внеурочной деятельности, сформировавшийся в Алтайском крае, позволит более мягко ввести новую дисциплину. Важно, что это не будет отдельным предметом – фактически нагрузка школьников останется примерно на прежнем уровне, хотя диапазон знаний расширится существенно.

По разным программам, ориентированным на обучение методике преподавания финансовой грамотности, уже подготовлено 2000 педагогов Алтайского края. По итогам 2021 года их станет на 400 больше.

– В начальной школе элементы финансовой грамотности будут вводить на уроках математики и окружающего мира, – поясняет руководитель Барнаульского межрегионального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования Мария Блок. – Например, на уроке математики дети могут осуществлять какой-то элементарный счет доходов и расходов семьи. На окружающем мире – рассматривать вопросы финансовой безопасности. Это своевременно, поскольку законодательство позволяет ребенку иметь собственную банковскую карту, привязанную к родительской, с шестилетнего возраста. Или обсудить возможности экономного потребления электроэнергии и воды.

В среднем и старшем звеньях финансовая грамотность станет элементом географии, иностранного языка, ОБЖ, литературы и других предметов. Уже сейчас подготовлены специальные модули, которые станут помощниками для учителя, часть из них – по истории и информатике – существует в электронном формате. Все они находятся в открытом доступе, педагоги уже начали с ними знакомиться.

Количество урочных часов тоже никто строго не регламентирует – его просто невозможно измерить, поскольку финансовой грамотности не будут посвящать даже отдельных уроков, ее фрагменты можно интегрировать хоть в каждый урок по любой из привычных тем. Кроме того, многое зависит от администраций самих школ.

– Изначально у всех была выбрана разная модель, – подчеркивает Наталья Колпакова. – Есть школы, где помимо внеурочного курса, в течение учебного года проводили тематические дни, организовывали профильные смены в пришкольном лагере. Там ребята уже более продвинутые. А есть те, кто только сейчас подготовил кадровый ресурс, получил УМК и с этого сентября начнет погружаться в тему.

В таких условиях невозможно от всех учреждений требовать одинакового количества часов преподавания.

Постоянная поддержка

Между тем подготовку педагогов, которая позволяет внедрять финансовую грамотность в образовательный процесс через самые разные модели, в Алтайском крае ведут уже не первый год. Причем по четырем разным программам: ориентированным на новых педагогов, которые впервые проходят обучение, и продвинутых, которые готовы к использованию интерактивных технологий и цифровых образовательных ресурсов, а также позволяющим включать элементы финансовой грамотности в уроки обществознания и математики.

Также Барнаульский межрегиональный методический центр продолжает осуществлять консультативное и информационное сопровождение педагогов в послекурсовой период. Специалисты оказывают поддержку в подготовке к проведению и участию в тематических мероприятиях, конкурсах, чемпионатах школьного, городского, регионального и всероссийского уровней.

Кстати, в этом году впервые для педагогов края провели профессиональный конкурс по финансовой грамотности. Его планируют сделать ежегодным. Это укрепит региональное сообщество педагогов, обогатит в профессиональном плане.