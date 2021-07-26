Гаврила летний: народные приметы на 26 июля

26 июля 07:10 2021

По народному календарю эта дата являлась переломной и считалась серединой лета. Традиционно этот день посвящали трудам, чтобы год был благополучным.

Фото: fotoload.ru
Традиции и обычаи  дня

Про эту дату в народе говорили:

Архангел Гавриил на поле хлебное вступил, а матушка-рожь поспела, к земле клонится, зерно золотом отливает, а с небес добрая сила слетает. На Гавриила хлеб дозревает – налитые зерном колосья к земле нагибаются.

В страду крестьяне переживали только за то, чтобы из-за дождя работа не стояла. Кроме того, сильные дожди губительны для урожая.

Жители сёл и деревень весь день проводили в поле, за уборкой урожая. Переживали, чтобы не начались грозовые дожди, которые опасны на лугах и в полях. Например, от удара молнии может загореться стог сена или хлеб в снопах.

Чтобы был добрым сенокос, на Степана шли в поле с краюхой хлеба за пазухой. Эту краюху клали в месте, где начинали заготавливать сено для скота.

Крестьяне 26 июля молились Заступнице Богородице, чтобы она дала больше сил, которые понадобятся во время уборки урожая. По поверью, в этот день Архангел Гавриил сходит на землю в образе золотого света, обходит поля и осматривает наливающиеся колосья.

Запреты дня

В этот день нехорошо ругаться — беды будут преследовать ближайшие четыре месяца.

Нельзя лениться, хотя многие церковные праздники подразумевают запрет на труд. День Гавриила напротив его приветствует, раньше в это время начинали сбор урожая.

Запрещено в этот день выбрасывать хлеб — год будет голодным.

Не стоит ходить в баню — деньги смоешь, богатства не будет.

Приметы дня
  1. Если погода сухая, то осень будет теплой, а если дождливая, то в снопе хлеб прорастет.
  2. Грачи в стаи собрались – скоро осень наступит.
  3. Сильный дождь идет – к неурожаю.
  4. Темные тучи на небе свидетельствуют о перемене погоды. Если до этого было солнечно и сухо, то скоро выпадут осадки.
  5. Пчёлы с утра на луг отправились – знак, что весь день погода будет солнечной.
  6. Если рожь поспела, то можно отправляться в лес и собирать подберёзовики.
  7. Если во время дождя утки крякают, то скоро распогодится.
  8. Много ржи в полях – урожай малины будет хорошим.
  9. Если во время гроз дует западный или северо-западный ветер, то скоро дождь закончится.
  10. Рыба хвостом бьет – к хорошей погоде.