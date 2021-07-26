Гаврила летний: народные приметы на 26 июля

По народному календарю эта дата являлась переломной и считалась серединой лета. Традиционно этот день посвящали трудам, чтобы год был благополучным.

Традиции и обычаи дня

Про эту дату в народе говорили:

Архангел Гавриил на поле хлебное вступил, а матушка-рожь поспела, к земле клонится, зерно золотом отливает, а с небес добрая сила слетает. На Гавриила хлеб дозревает – налитые зерном колосья к земле нагибаются.

В страду крестьяне переживали только за то, чтобы из-за дождя работа не стояла. Кроме того, сильные дожди губительны для урожая.

Жители сёл и деревень весь день проводили в поле, за уборкой урожая. Переживали, чтобы не начались грозовые дожди, которые опасны на лугах и в полях. Например, от удара молнии может загореться стог сена или хлеб в снопах.

Чтобы был добрым сенокос, на Степана шли в поле с краюхой хлеба за пазухой. Эту краюху клали в месте, где начинали заготавливать сено для скота.

Крестьяне 26 июля молились Заступнице Богородице, чтобы она дала больше сил, которые понадобятся во время уборки урожая. По поверью, в этот день Архангел Гавриил сходит на землю в образе золотого света, обходит поля и осматривает наливающиеся колосья.

Запреты дня

В этот день нехорошо ругаться — беды будут преследовать ближайшие четыре месяца.

Нельзя лениться, хотя многие церковные праздники подразумевают запрет на труд. День Гавриила напротив его приветствует, раньше в это время начинали сбор урожая.

Запрещено в этот день выбрасывать хлеб — год будет голодным.

Не стоит ходить в баню — деньги смоешь, богатства не будет.

Приметы дня