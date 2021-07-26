Художественный музей представил экспозицию импрессионистов

В Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка «Русский импрессионизм», где представлены произведения русских художников, в том числе и сибирских.

Наталья Царёва знакомит посетителей музея с выставкой.

Фото: Наталья Катренко

Организовать эту выставку в музее решили к юбилеям нескольких известных художников – Игоря Грабаря, Константина Коровина, Александра Герасимова, Дмитрия Налбандяна. Все они в той или иной мере исповедовали импрессионистические идеалы, а значит, их легко объединить именно под знаком этого направления в искусстве. Их работы, хранящиеся в ГХМАК, стали поводом для упоминания и других мастеров, у которых они учились или тесно сотрудничали.

Все началось с Иванова

По словам искусствоведа, заместителя директора по научной работе ГХМАК Натальи Царёвой, оказалось, что в музейной коллекции хранится немало произведений, написанных представителями одного из самых известных художественных объединений начала XX века – «Союза русских художников». Речь идет о полотнах Исаака Левитана, Сергея Виноградова, Михаила Нестерова, Николая Ульянова, Николая Досекина, Игоря Грабаря, Константина Коровина. Именно они вслед за своим учителем Василием Поленовым, которого называли «рыцарем красоты», писали только «отрадное».

– Конечно, для такого музея, как наш, посвятить выставку русскому импрессионизму – идея довольно смелая, – рассуждает Наталья Степановна. – Потому что эта тема больше касается таких крупных собраний, как Третьяковская галерея или Русский музей. ГХМАК же имеет в своих фондах около 300 единиц хранения произведений русского искусства. Поэтому замахиваться на тематические выставки у нас вроде как нет повода. Но мы решились. И отобрали для экспозиции, посвященной русскому импрессионизму, 43 работы.

Заглавный автор выставки – Василий Поленов, который представлен здесь двумя работами («Пейзаж с речкой» и «Вечер на Оке»). Василий Дмитриевич – преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества, где обучались многие художники, представленные на выставке.

Сергей Виноградов. Красная дача. 1917 г.

Фото: Наталья Катренко

– В русском искусстве принято говорить не об импрессионизме как таковом, а о «пленэрно-импрессионистической традиции», которой следовали наши художники, – говорит Наталья Царёва. – Хотя есть мнение, что импрессионизм родился в России задолго до Франции и до знаменитой работы Клода Моне «Восходящее солнце. Впечатление». Речь идет о великом полотне Александра Иванова «Явление Христа народу», а точнее, об этюдах, созданных к этой картине. Их мастер писал на пленэре, а потому в них так много воздуха. И к такой подаче мастер пришел сам.

Придерживаясь драматургии

Учеником Василия Поленова был Константин Коровин, которого официально считали первым русским импрессионистом (в музее хранятся две его работы – «Дама с лампой» и «Две дамы на террасе», представленные на выставке). Эту дачную тему в ГХМАК решили продолжить, представив работу Сергея Виноградова «Красная дача», которая недавно вернулась из «Музея русского импрессионизма», где проходила большая выставка этого художника.

– Придерживаясь драматургии нашего замысла, мы рядом с Виноградовым поместили работу «Интерьер» алтайского художника Николая Шулпинова, который после революции прибыл на Алтай в поисках сибирского стиля, отличного от других художественных течений. А из-за того, что русские импрессионисты были в основном представителями Московской школы живописи, мы представили на выставке и работу Александра Герасимова «Рожь покосили» на крестьянскую тематику, а рядом – бюст Льва Толстого, созданный Павлом Трубецким. Причем если в живописной работе мы видим почти скульптурную лепку сюжета, то на бюсте кажется, что рельеф сформирован с помощью мазков, подчеркивающих фактуру.

Александр Герасимов. Рожь покосили. Около 1912 г.

Фото: Наталья Катренко

На выставке представлена и большая коллекция работ Андрея Никулина – первый профессиональный художник на Алтае, который привез лучшие завоевания импрессионизма в Сибирь. Здесь выставлены не местные пейзажи, а работы, выполненные мастером в Италии и Франции. А это – сады, бульвары, набережные, лодочные станции, которые так любили писать французы.

Можно увидеть здесь и единственную картину Исаака Левитана, хранящуюся с музее. Это этюд к картине «Озеро» под названием «Облака». Есть и полотно неизвестного художника, на которой изображена дама, напоминающая чеховский персонаж. И хотя на закрепленной на раме табличке значится имя «Сергей Иванов», исследователи придерживаются версии, что это не автор, а скорее коллекционер, в собрании которого и хранилась эта работы.