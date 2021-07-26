Итоги опрессовки на тепловых сетях по контуру ТЭЦ-3

15 июля завершился финальный этап гидравлических испытаний в контуре Барнаульской ТЭЦ-3. В 2021 году впервые опрессовка прошла отдельно по четырем магистралям, что позволило уменьшить время отключения горячей воды у потребителей в 1,5 раза.

ТЭЦ-3. Фото: Андрей Чурилов

Несмотря на то, что количество повреждений превысило на 21% результаты гидравлических испытаний прошлого года, энергетики признали эксперимент по внедрению веерной схемы опрессовки успешным.

– Во-первых, срок единовременного отключения горячего водоснабжения для потребителей удалось уменьшить до 10 дней – в каждом контуре магистрали, – рассказал Александр Гросс, директор Барнаульской теплосетевой компании. – Во-вторых, большей части горожан горячую воду мы возвращали раньше срока, установленного по графику, тем самым еще уменьшая время приостановления подачи ресурса. В-третьих, дополнительный четырехдневный останов, который изначально планировался для всех потребителей контура ТЭЦ-3, обошел стороной треть потребителей станции: 112 тысяч барнаульцев смогли получать ресурс в это время по резервной схеме.

63% внутриквартальных теплосетей в контуре ТЭЦ-3 более 30 лет.

По контуру Барнаульской ТЭЦ-3 специалисты СГК проверили 998 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. За время испытаний было обнаружено 296 повреждений, из них 173 пришлись на внутриквартальные сети. По состоянию на 20 июля остаются не устраненными 45 порывов, но ни один из них не влияет на подачу горячей воды горожанам.

Наибольшее число повреждений произошло на ул. Энтузиастов в районе Парка спорта Алексея Смертина – от пересечения с ул. Георгиева и до ул. Новгородской. Здесь в результате гидравлических испытаний было выявлено 13 дефектов.

Отметим, что в 2020 году на сетях в контуре ТЭЦ-3 было обнаружено 234 повреждения, что на 21% меньше, чем по итогам испытаний нынешнего года. По каждому из четырех контуров увеличение порывов в большей степени произошло за счет неисправностей на внутриквартальных сетях. На такую нерадостную статистику повлияли возраст и степень изношенности сетей. При том, что нормативный срок их эксплуатации составляет 30 лет, в контуре станции средний возраст квартальных сетей 36 лет.

В 2019-2020 годах СГК в период проведения летней ремонтной кампании делала упор на перекладку магистральных теплосетей, потому что авария на таком участке чаще всего влечет за собой отключение отопления зимой у большого количества потребителей. В программе ремонта нынешнего года энергетики отдали приоритет внутриквартальным трубопроводам: из 60 участков 42 относятся к разводящим сетям. Это позволяет надеяться на снижение аварийности на «мелких» сетях в зимнее время.