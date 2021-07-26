Минфин региона опубликовал информацию о бюджетах муниципалитетов

Министерство финансов Алтайского края опубликовало данные об исполнении бюджетов городов и районов края в 1 полугодии 2021 года.

Официальные сведения свидетельствуют, что бюджет столицы Алтайского края остается профицитным, то есть доходы (8,6 млрд руб.) превышают расходы (7,9 млрд руб.). Доходная часть бюджета Барнаула сформирована следующим образом: непосредственно собственные доходы составляют 3,9 млрд рублей, большая часть (4,7 млрд руб.) – средства краевого и федерального бюджетов.

Если говорить о сельских районах края, то доходы в Первомайском, Тальменском, Каменском, Бийском и Павловском районах – самые высокие. А наибольшую помощь из краевого и федерального бюджетов получили Первомайский и Тальменский районы. Однако стоит отметить, что все перечисленные муниципалитеты – самые густонаселенные, экономически успешные территории края с развитой социальной и коммунальной инфраструктурой.

Как отмечают в главном финансовом ведомстве края, рост собственных доходов бюджетов сельских районов и городских округов региона к аналогичному периоду прошлого года составил в среднем 125 процентов (по муниципальным районам – 121 %, по городским округам – 129 %). Доля собственных доходов в общем объёме доходов местных бюджетов, впрочем, по-прежнему остается невысокой и едва превышает треть – 35 %. При этом финансовая помощь из федерального и краевого бюджетов является основным и решающим источником пополнения доходной части алтайских муниципалитетов, составляя 65 процентов в объёме доходов.