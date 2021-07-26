Погода испортится в ближайшие два часа в Алтайском крае

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, днем 26 и ночью 27 июля 2021 года ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни, град, усиление ветра до 22 метров в секунду, при грозах местами шквалистый — до 25 метров.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Погода испортится в ближайшие два часа.

Если вы окажетесь в непогоду на улице, обходите рекламные щиты. Не укрывайтесь под деревьями. Во избежание травм при падении элементов конструкции крыш или фасадов зданий не прячьтесь от сильного ветра около стен домов. Оставьте автомобиль в гараже, а при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций. Не забудьте дома закрыть все окна.

В сильную непогоду стоит оставаться дома.

При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, уменьшают сцепление с дорожным полотном. Вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоёмов, рыбачить.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или по телефону 112.