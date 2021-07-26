Спорту возраст не помеха: как в Барнауле прошёл чемпионат по биатлону среди ветеранов

В минувшие выходные на биатлонном комплексе состоялся летний чемпионат Алтайского края по биатлону среди ветеранов. Мероприятие прошло в преддверии чемпионата России, который состоится в Барнауле с 19 по 21 августа.

Фото: Федерация биатлона

В состязаниях приняли участие биатлонисты Алтайского края и представители Новосибирской области, Красноярского и Забайкальского краёв.

В первый день соревнований состоялась большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Сложные погодные условия и проливной дождь не повлияли на боевой настрой. Все спортсмены успешно прошли дистанцию.

Победителями и призёрами индивидуальной гонки в своих возрастных группах стали:

Иван Лыжин (Барнаул), Андрей Балашов (Новосибирская область), Павел Даянов (Красноярский край), Олег Плотников (Барнаул), Сергей Шкедов (Забайкальский край), Вячеслав Сергеев (Барнаул), Александр Костюченко (Барнаул), Виктор Кучеров (Барнаул), Анатолий Павлов (Бийск).

Во второй день соревнований состоялась командная гонка. Каждая команда представляла четыре возрастные группы участников. Победителями стали представители сборной команды Алтайского края, показавшие лучший результат в стрельбе.

Результаты гонки

1-е место — сборная команда Алтайского края (Сергей Локтев, Андрей Угаров, Сергей Рыбин, Иван Лыжин);

2-е место — сборная команда Алтайского края — Новосибирской области (Александр Костюченко, Олег Плотников, Вячеслав Сергеев, Андрей Балашов);

3-е место — сборная СФО (Виктор Кучеров, Сергей Шкедов, Павел Даянов, Михаил Едапин).

Медали, кубки и дипломы победителям и призёрам соревнований вручил руководитель Фонда общественных проектов Александр Локтев.

Информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.