Стало известно, кого назначили заведующим отделом по развитию туризма в Барнауле

Глава города Вячеслав Франк подписал распоряжение о назначении на эту должность Александра Барышникова.

Александр Владимирович Барышников родился 2 июня 1991 года в Барнауле. В 2013 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность Александр Владимирович начал в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула после окончания университета в октябре 2013 года. Замещал должности специалиста первой категории, ведущего специалиста, главного специалиста отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

С июня 2021 года замещал должность главного специалиста отдела по развитию туризма администрации города, исполнял обязанности заведующего отделом. С 23 июля 2021 года назначен на главную должность муниципальной службы Барнаула — заведующего отделом по развитию туризма администрации города.